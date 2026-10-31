Dan Udrea Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși! +27 foto
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 14:38
  • Un copil de 17 ani poate juca slab și poate avea minte puțină. Problema e când profesorul lui își pierde complet controlul
  • Dacă Mircea Lucescu s-ar fi comportat fix cum a făcut-o Pancu cu Andrei Șucu, atunci cariera de fotbalist a lui Pancu s-ar fi prăbușit
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pancu ne spunea în primăvară, atunci când era antrenor la CFR Cluj, că „nu s-a născut omul care să-mi fie mie șef la fotbal”. În traducere, Pancu arăta în mod clar că peste el, ca antrenor, nu se poate băga nimeni. Bun!

Explicațiile aiuritoare ale lui Pancu

Înaintea meciului cu Csikszereda, Pancu vine și zice că l-a titularizat pe Andrei Șucu din cauza presiunii și că se simțea dator să facă acest lucru. Deci nu forma lui Șucu junior și nu ce a arătat la antrenamente au fost argumentele titularizării. Ce o fi vrut să spună autorul?

A explicat după meci, când efectiv i-a cășunat pe puștiul Șucu: „Presiunea a venit de la el. El n-are suficientă minte să înțeleagă niște lucruri, dar cred că azi le-a înțeles. El nu e un copil de 17 ani, e fiul patronului”. Mărturisesc că sunt șocat de afirmațiile lui Pancu!

Ca să păstrăm bullying-ul: Pancu s-a pus la mintea unui copil de 17 ani?

În primul rând, ce s-a ales de antrenorul inflexibil care n-are șef la fotbal? Te îndoi la presiunile unui copil de 17 ani? Adică te pui la mintea lui, asta ca să-l parafrazez pe Pancu în toată splendoarea bullying-ului pe care l-a făcut la adresa lui Andrei Șucu?!

Cum, tu antrenor la Rapid, bagi pe teren un fotbalist doar pentru a demonstra cuiva că nu merită să joace? Așa ceva, sincer, e fără precedent.

Andrei Șucu și Daniel Pancu FOTO Sport Pictures Andrei Șucu și Daniel Pancu FOTO Sport Pictures
Andrei Șucu și Daniel Pancu FOTO Sport Pictures

Ce variante avea Pancu

Să admitem și că, de fapt, presiunile au venit și dinspre părinți, adică dinspre patron. Pancu, așa cum ne anunțase în primăvară, avea două variante:

  1. Să le transmită că nu merită să joace și să rămână consecvent ideii lui de a nu-l folosi.
  2. Să renunțe dacă imixtiunea era totală din partea părinților și dacă aceștia i-au impus să-l folosească.

Comparația Lucescu vs Pancu

Pancu însă a apelat la ceva ce un antrenor de clasă nu face niciodată. A căutat să-l umilească în public pe Andrei Șucu, știind că nu va face față, după care l-a și făcut varză în declarații.

Imaginați-vă că antrenor la Rapid era Mircea Lucescu. Unu: ar fi avut capacitatea de gestiona situația de a nu-l expune pe puști cât încă nu e pregătit. Doi: chiar și dacă l-ar fi folosit și Andrei ar fi jucat lamentabil, ca vineri seară, discursul ar fi fost cu totul altul.

Pancu, profesorul lipsit de etică

Ce câștigi dacă faci de râs în public un copil de 17 ani? Doar să demonstrezi tu că ai avut dreptate și că nu era pregătit să joace?

Pancu s-a comportat ca un profesor lipsit de orice etică în a sprijini un tânăr atunci când are cea mai mare nevoie de susținere. Dacă Andrei Șucu „n-are minte”, cum a ținut explicit să ne anunțe Pancu, atunci tu, ca antrenor-profesor, ai obligația să-l ajuți să o dobândească, să o dezvolte ulterior și să-i îndrumi pașii pe care îi are de făcut în fotbal și în viață.

E de datoria ta. Lucescu îl lua de mână pe Răducioiu și îl ducea și îl lua de la școală, nu îi spunea că n-are minte.

Pancu ar trebui să știe cel mai bine ce înseamnă sprijin din partea unui antrenor atunci când comiți greșeli. Dacă Lucescu s-ar fi comportat fix cum a făcut-o Pancu cu Andrei Șucu, atunci Pancu n-ar mai fi devenit fotbalistul care a fost. Și a fost foarte bun!

Dezechilibrele lui Pancu

Faptul că Pancu nu are echilibru în declarații și nu doar în declarații e validat de multe alte situații în care a cedat emoțional.

Cel mai recent, chiar zilele trecute, a acuzat înspre conducerea Rapidului, că a simțit neîncredere după eșecul cu FCSB. A dat chiar exemplu FCSB-ului, „care după 0-5 cu Craiova s-a scuturat și a mers mai departe, la noi, în schimb, e fatalism”.

Poate Pancu n-a aflat, dar FCSB a schimbat antrenorul după meciul cu Craiova, așa și-ar fi dorit să se „scuture” și Rapid?

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Ce nu e de acceptat

Pancu s-a ales singur cu o problemă mare. Din acest moment, plasa lui de siguranță a dispărut și e pe cont propriu în Giulești.

Drumul pe care Pancu a decis să meargă e însă unul complet greșit, din moment ce a ales să umilească un copil de 17 ani, dar și să riște rezultatul propriei echipe, doar pentru a își satisface orgoliul și de a demonstra că Andrei Șucu nu merită să joace.

Un puști să joace slab, indiferent că e sau nu copilul patronului, se poate întâmpla, nu e un capăt de țară. Un antrenor care să-și calce în picioare propria filosofie despre meserie, dar și noțiunea de profesor, așa ceva îl descalifică și nu e de acceptat!

Daniel Pancu liga 1 rapid dan sucu andrei sucu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
„Titular la orice echipă din La Liga” Antrenorul lui Rayo, încântat de Andrei Rațiu: „Remarcabil din toate punctele de vedere”
19:15
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
Oxigen pentru Charalambous FOTO. Levadiakos, victorie crucială: primele goluri după 772 de minute! A marcat și Pantea
18:18
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30
17:33
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Scos pe targă FOTO. Accidentare gravă în Liga 2 » Piciorul i-a fost imobilizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
Top stiri
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Superliga
13:46
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de Laurențiu Reghecampf
Citește mai mult
Drăguș, titular cu U Cluj? Anunțul făcut de  Laurențiu Reghecampf
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Campionate
13:00
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Citește mai mult
Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Diverse
09:03
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Citește mai mult
„Milioane de euro nejustificate” Detalii incredibile din  procesul pierdut de Primăria Sectorului 2 cu Dinamo-Badea!
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
B365
31.10
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă
Citește mai mult
Târgurile de Crăciun din București din acest an. Unde se fac și când se aprind primele luminițe de sărbători de iarnă

Echipe/Competiții

fcsb 44 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share