- Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, și-a ieșit din fire în timpul meciului câștigat în fața lui Sepsi, scor 3-1, în etapa #16 a Superligii.
- După o ocazie mare ratată de Filip Stojiljkovic (26 de ani), tehnicianul și-a scos geaca și a dat cu ea de pământ.
La ora meciului, temperatura era în jur de 0 grade Celsius, dar din cauza vântului se resimțeau aproximativ -7 grade.
SEPSI - RAPID 1-3. Daniel Pancu și-a aruncat geaca pe gazon după ratarea lui Stojiljkovic
În minutul 64, la 2-1 pentru Rapid, Claudiu Petrila i-a trimis o pasă excelentă lui Nikola Stojiljkovic, care a pătruns în careul covăsnenilor.
Atacantul sârb a trimis însă mingea pe lângă poartă și a ratat șansa de a mări avantajul Rapidului.
Imediat după ratare, Daniel Pancu și-a scos geaca și a dat cu ea de pământ, de nervi, deși la Sfântu Gheorghe ningea.
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Pancu a stat fără geacă până în minutul 81, moment în care nu a mai făcut față frigului.
Un gest asemănător a făcut și Ovidiu Burcă, în minutul 80, după o ocazie ratată de Nicolae Păun. Mijlocașul lui Sepsi a reluat cu capul o centrare venită dintr-o fază fixă, dar mingea a ajuns direct în brațele lui Aioani.
Enervat de ratare, Burcă și-a dat geaca jos de pe umeri, dar a tras-o imediat la loc.
VIDEO. Gafa care a dus la golul lui Sepsi și reușita lui Petrila pentru Rapid