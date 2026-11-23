Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, și-a ieșit din fire în timpul meciului câștigat în fața lui Sepsi, scor 3-1, în etapa #16 a Superligii.

După o ocazie mare ratată de Filip Stojiljkovic (26 de ani), tehnicianul și-a scos geaca și a dat cu ea de pământ.

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La ora meciului, temperatura era în jur de 0 grade Celsius, dar din cauza vântului se resimțeau aproximativ -7 grade.

SEPSI - RAPID 1-3 . Daniel Pancu și-a aruncat geaca pe gazon după ratarea lui Stojiljkovic

În minutul 64, la 2-1 pentru Rapid, Claudiu Petrila i-a trimis o pasă excelentă lui Nikola Stojiljkovic, care a pătruns în careul covăsnenilor.

Atacantul sârb a trimis însă mingea pe lângă poartă și a ratat șansa de a mări avantajul Rapidului.

Imediat după ratare, Daniel Pancu și-a scos geaca și a dat cu ea de pământ, de nervi, deși la Sfântu Gheorghe ningea.

Pancu a stat fără geacă până în minutul 81, moment în care nu a mai făcut față frigului.

Un gest asemănător a făcut și Ovidiu Burcă, în minutul 80, după o ocazie ratată de Nicolae Păun. Mijlocașul lui Sepsi a reluat cu capul o centrare venită dintr-o fază fixă, dar mingea a ajuns direct în brațele lui Aioani.

Enervat de ratare, Burcă și-a dat geaca jos de pe umeri, dar a tras-o imediat la loc.

Ovidiu Burcă. Foto: Captură Prima Sport

VIDEO. Gafa care a dus la golul lui Sepsi și reușita lui Petrila pentru Rapid

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