Rapid a avut parte de un start excelent în meciul cu Sepsi, din etapa #16 a Superligii.

Giuleștenii au deschis scorul după doar 42 de secunde, prin Alexandru Dobre (28 de ani), care a finalizat cu o lovitură de cap o acțiune construită de Claudiu Petrila (26 de ani).

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Rapid a început meciul de pe locul 3, cu 31 de puncte, în timp ce Sepsi ocupa poziția 11, cu 18 puncte.

Rapid a marcat după doar 42 de secunde în meciul cu Sepsi

Giuleștenii au avut lovitura de start și au reușit să înscrie la prima acțiune ofensivă.

Elevii lui Pancu au recuperat mingea în apropierea mijlocului terenului, iar aceasta a ajuns la Claudiu Petrila, în banda stângă.

Extrema giuleștenilor a trecut prin dribling de un adversar și a avansat până aproape de marginea careului, de unde a centrat în fața porții.

Alexandru Dobre, lăsat liber de fundașii gazdelor, a reluat cu capul și l-a învins pe portarul Lazar.

Golul a venit după doar 42 de secunde de joc, iar Rapid a preluat conducerea încă din primul minut.

Este al doilea cel mai rapid gol din acest sezon. Pe 1 august, în etapa a treia, Steven Nsimba marca pentru Universitatea Craiova în secunda 41 a partidei cu Petrolul Ploiești (4-0).

Pentru Dobre, aceasta a fost a șaptea reușită din actualul sezon al Superligii.

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