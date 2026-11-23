Sepsi a egalat în minutul 16 al meciului cu Rapid, după o gafă a lui Sheriff Sinyan (30 de ani) și Marian Aioani (27 de ani).

Boris Cmiljanic (30 de ani) a profitat de neînțelegerea dintre cei doi și a marcat pentru 1-1.

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Rapid începuse excelent meciul și deschisese scorul după doar 42 de secunde, prin Alexandru Dobre, care a înscris cu capul după o centrare a lui Claudiu Petrila.

Gafă uriașă a lui Sinyan și Aioani în Sepsi - Rapid

În minutul 16, Răzvan Onea a trimis mingea cu capul spre propriul careu, într-o zonă în care se afla Sheriff Sinyan.

Fundașul Rapidului a privit spre Marian Aioani, așteptând intervenția portarului, însă acesta s-a oprit înainte să ajungă la minge.

Boris Cmiljanic a profitat de ezitarea celor doi, a recuperat balonul și a înscris în poarta rămasă descoperită.

Golul a venit într-un moment în care Rapid părea să aibă meciul sub control, după începutul foarte bun de partidă.

Greșeala celor doi jucători ai Rapidului a fost criticată de comentatorii partidei de la Prima Sport.

„Ce greșeală! Nota 2 pentru apărarea Rapidului. Ridicolă defensiva, ridicol ce face Sinyan. Este halucinant de visător. Sunt ridicoli și Sinyan, și Aioani”, a spus Robert Șișcă.

Bogdan Cosmescu a criticat modul în care cei doi au gestionat faza.

Unul dintre cele mai caraghioase goluri pe care le poți primi. Pe undeva, este chiar mai grav decât dacă dai un autogol unde deviezi mingea. Acolo zici că ai avut o execuție greșită, aici este o eroare de așezare, de concepție Bogdan Cosmescu, comentator Prima Sport

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