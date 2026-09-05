Pancu, „săgeți” către FCSB  Antrenorul Rapidului, după întăririle aduse de Becali: „Nu mai dormim noaptea” » A acționat CFR-ul la comisii
Daniel Pancu
Superliga

Pancu, „săgeți” către FCSB Antrenorul Rapidului, după întăririle aduse de Becali: „Nu mai dormim noaptea” » A acționat CFR-ul la comisii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 16:54
  • Daniel Pancu (49 de ani) a prefațat partida cu Oțelul Galați, programată în etapa #8, însă a vorbit și pe marginea derby-ului dintre Dinamo și FCSB.
  • Cele două rivale se întâlnesc în această seară, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul giuleștenilor își dorește un rezultat de egalitate în derby și nu se teme de transferurile solide realizate de FCSB, care i-a prezentat oficial pe Denis Drăguș și Meriton Korenica, urmând să semneze și cu Karlo Muhar.

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Daniel Pancu: „Nu mai dormim noaptea că a transferat FCSB”

„Nu cred că-mi doresc ceva anume de la meciul de diseară. Așa, un rezultat bun pentru noi, pentru Rapid, cred că ar fi un egal, dar sincer nu mă interesează.

(n.r. ce părere are despre transferul lui Drăguș la FCSB) Îl cunoaștem cu toții pe Drăguș, e un jucător deosebit, dar și noi avem aici jucători de mare valoare. Valoarea lui e una foarte mare dacă ne gândim la campionatul României, dar mulți au venit și de multe ori le-a fost mai greu în campionatul României decât în străinătate. Îi doresc succes, e un băiat extraordinar.

Nu mai dormim noaptea de-acuma (n.r. ironic, despre faptul că FCSB a făcut multe transferuri). E normal, e club mare, e normal să investească”, a declarat Pancu la conferință.

În plus, Pancu a informat că și-a acționat fosta echipă, CFR, la comisii, așteptând plata sumelor restante:

„E de mult cu CFR Cluj, că am acționat-o la comisii, de demult. Nu știu cum a apărut doar acum. Mi se pare o lege foarte idioată! Sigur, CFR e un club mare, care merită să fie susținut. Dar nu înțeleg cine face legile. Poți să transferi jucători și antrenori când nu i-ai plătit pe cei din sezonul trecut. Nu cred că există în alte părți.

CFR a transferat un jucător pe care ni l-am dorit și noi și pe care îl plătește foarte bine, în condițiile în care cei care au fost în trecut acolo nu au fost plătiți. E un subiect vechi. Am întrebat care este calea legală, pentru că de respect nu putea fi vorba”.

Daniel Pancu: „Nimeni în sezonul ăsta nu s-a impus la Galați”

În ceea ce privește jocul cu Oțelul, programat duminică, de la 20:30, Pancu se așteaptă la provocare dificilă.

„Nimeni în sezonul ăsta [nu a bătut la Galați] în condițiile în care adversarii au fost de play-off toți: campioana Craiova, Dinamo, CFR Cluj... Urmăm noi, care nu am mai câștigat acolo din 2008, când eu eram jucător, marcam și dădeam și o pasă de gol.

E o echipă care are un alt spirit acasă, o echipă agresivă, bine organizată, cu un antrenor (n.r. Stjepan Tomas) pe care l-am avut adversar ca jucător, atât în Turcia, cât și în Rusia. Aveam lupte grele cu el, era un fundaș central foarte bun.

Dar cred că și noi arătăm etapă de etapă că suntem o echipă care își creează ocazii, care va începe să marcheze etapă de etapă și nu doar un singur gol. Avem multe atuuri de partea noastră, cred că putem fi prima echipă care câștigă la Galați în acest sezon, iar noi, ca și club, după foarte mulți ani.

Jucătorii sunt pregătiți mereu, chiar dacă ne transformăm ușor-ușor. Sunt mulți jucători noi, tineri. Sigur că jocul nostru poate fi mult mai bun decât a fost în aceste șapte etape. Sunt foarte mulțumit până acum de modul în care jucătorii intră pe teren și în care se pregătesc”, a mai spus Pancu.

Marian Aioani e accidentat. Probabil că în jocurile astea trei, poate la ultimul, cu FC Argeș, să fie apt. Va apăra Ungureanu Daniel Pancu

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