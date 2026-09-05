„Nu am întâlnit în viața mea așa ceva” Valeriu Iftime, scos din minți de jucătorul care nu acceptă rezilierea amiabilă: „M-am nenorocit”

Valeriu Iftime (66 de ani) a ajuns la limita răbdării în privința spaniolului Miguel Munoz (29 de ani), ajuns la FC Botoșani în vara anului trecut.

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Jucătorul a fost adus la formația moldoveană la îndrumarea fostului antrenor Leo Grozavu, însă transferul său s-a dovedit a fi o greșeală, iar finanțatorul botoșănenilor nu poate ajunge la un acord cu acesta pentru încheierea înțelegerii.

Valeriu Iftime: „Nu am întâlnit în viața mea un asemenea vânător de contracte”

Iftime susține că jucătorul nu acceptă nicio propunere din partea clubului. Așteaptă fie scadența contractului, fie toate salariile echivalente perioadei contractuale.

„Am albit eu, dar cred că și acest Miguel Munoz m-a făcut să albesc și mai tare în ultimele luni. Nu am întâlnit în viața mea un asemenea vânător de contracte.

A, poate doar la antrenori am mai avut un caz. E vorba de Bogdan Andone, care mi-a făcut zile negre la reziliere. Se lega de poartă și nu voia să plece până nu îi dădeam banii pe care el îi voia.

Iar Munoz ăsta, pe care îl am de un an la FC Botoșani, nu a jucat deloc, nu vrea să accepte nici în ruptul capului să strângem frumos mâna și să plece.

Miguel Munoz

M-am nenorocit cu el și am fost un prost că l-am transferat. Un impresar i l-a propus lui Leo Grozavu, Leo mi-a zis de el că e «rachetă» și că rupem norii, dar el e lemn.

Munoz ăsta mai are contract cu noi încă un an. De un an e la noi și nu joacă absolut deloc. Are și vreo 10.000-12.000 pe lună. Voi vă dați seama cât de prost am fost?

L-am luat acum cu binișorul, i-am propsus vreo trei, patru, cinci salarii, nu vrea să plece. El îmi cere banii până la finalul contractului. M-a înnebunit de cap și simt că nu mai rezist cu el. Leo nu-l voia pe Ongenda, dar l-a vrut pe ăsta. Hai că am făcut treabă!

Du-te, bă băiete, de unde ai venit. Chiar nu înțelegi că nu ai nicio treabă? Vă repet: eu am fost cel mai mare prost că am acceptat să semnez cu un asemnea jucător. Am zis și noi că e spaniol și a jucat prin prima ligă”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

3 apariții a bifat Miguel Munoz ca integralist pentru FC Botoșani, în sezonul trecut, toate în Cupa României. În Liga 1 a adunat doar două minute

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