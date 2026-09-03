Poli Timișoara - Rapid 0-2. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de jocul echipei sale, deși a debutat cu dreptul în grupa A din Cupa României.

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Rapid a câștigat duelul cu Poli Timișoara pe final, grație golurilor marcate de Kamara (85) și Bubanja (89), dar Daniel Pancu și-a criticat elevii pentru jocul din prima repriză.

Poli Timișoara - Rapid 0-2 . Daniel Pancu: „Asta e singura mea nemulțumire”

„În a doua repriză s-a jucat la o singură poartă și nu cred că poate pune cineva la îndoială victoria noastră. Sigur că am cheltuit mai mult decât preconizam și ne gândim și la jocul de duminică, cu Oțelul.

Asta e singura mea nemulțumire, pentru că au trebuit să intre jucători de la pauză și nu erau prevăzute schimbările astea. Mă gândeam să-i introduc jumătate de oră sau 20 de minute, ca un antrenament. Până la urmă, au 15 minute în plus. Dar nu cred că va fi o problemă. Ne refacem.

Am fost lenți, și în gândire și în mișcare. Așteptam să plouă cu vreun gol nu știu de unde, în condițiile în care adversarul și-a creat două ocazii mari, a avut și o bară. La pauză am intervenit, normal.

Suntem în continuare într-un proces. Jucătorii nu se cunosc între ei și e normal să apară momentele astea de lentoare, de nesincronizări”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Aioani va face mâine (n.r. vineri) un RMN. Sper să nu fie nimic grav. A stat cu gheață în spatele coapsei stângi Daniel Pancu, despre portarul înlocuit în minutul 44 după o accidentare

Clasament grupa A

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. UTA Arad 1 3 2. Rapid 1 3 3. Corvinul 1 3 4. FC Botoșani 1 0 5. Poli Timișoara 1 0 6. Minerul Lupeni 1 0

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