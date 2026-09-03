„De ce costă atât de mult?”  Microbiștii au reacționat după anunțul Primăriei București privind Arena Națională: „Atât au plătit” +14 foto
Cubul de pe Arena Națională a fost reparat acum 2 luni
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„De ce costă atât de mult?” Microbiștii au reacționat după anunțul Primăriei București privind Arena Națională: „Atât au plătit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 22:50
  • După ce Primăria Municipiului București a anunțat că a început schimbarea gazonului pe Arena Națională, fanii și-au exprimat nemulțumirea cu privire la situația din ultimele luni a celui mai mare stadion al țării.
  • Ce au transmis aceștia și care a fost răspunsul Primăriei, mai jos.
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Fotbalul pe Arena Națională va reveni de pe 14 septembrie, după 4 luni în care stadionul din București a fost indisponibil pentru că a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

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Fanii și-au exprimat nemulțumirea: „Pe stadion, fotbalul trebuie să aibă prioritate”

În cadrul postării Primăriei Municipiului București în care a anunțat ultimele detalii despre Arena Națională, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, unde au adresat mai multe întrebări.

Comentariu: Zona din promenada stadionului când o deschideți? Că stă degeaba închisă, fără nicio explicație.

Răspunsul Primăriei: Imediat ce atribuim contractul pentru pază. Licitația este în desfășurare. Fără pază promenada ar fi vandalizată și s-ar intra și în interiorul Arenei.

Comentariu: Evenimentele să fie programate exclusiv în a 2-a parte a lunii mai și în toată luna iunie, cât fotbalul este în vacanță. Pe stadion fotbalul trebuie să aibă prioritate. De ex. și la Amsterdam se organizează concerte dar Ajax NICIODATĂ nu joacă pe alt teren!!!

Răspunsul Primăriei: Depinde cât plătește echipa. În România, echipele de fotbal nu-și permit să susțină cheltuielile anuale ale Arenei Naționale, pentru că încasările din bilete nu sunt mari. După cum vedeți, tariful este de 10 ori mai mic pentru fotbal față de un concert sau festival.

Comentariu: De ce costă atât de mult (n.r. gazonul)? 2.000.000 lei?

Răspunsul Primăriei: Acesta este prețul real la suprafața dată și este gazon de fotbal. Este special deoarece este proiectat printr-o tehnologie complexă care oferă o suprafață perfect plană, rezistență la trafic intens și protecție împotriva accidentărilor.

Comentariu: Totuși echipele de fotbal plătesc cred între 750.000 - 1 mil. euro anual pentru meciurile disputate, dacă nu mai mult. Aveți o sursă de venit mai bună decât echipele de fotbal? Totuși mi se pare un pic de lipsă de respect să închideți Arena aproape 5 luni pentru scopul pentru care a fost construită. Și stadioanele nu au fost făcute exclusiv pentru profit. Sunt destule stadioane noi construite care sunt sigur că au pierderi la fel de mari.

Răspunsul Primăriei: 253.000 de euro au plătit în total echipele de fotbal pentru meciurile disputate pe Arenă. Bugetul Primăriei Capitalei nu-și permite să susțină costurile.

Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București
Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București

Galerie foto (14 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București Gazonul de pe Arena Națională este schimbat. Foto: captură video/Primăria Municipiului București
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Comentariu: Cubul când o să fie reparat? (n.r. Tabela Arenei avea multe leduri lipsă, de ani de zile, și nu se vedeau bine imaginile proiectate pe ea)

Răspunsul Primăriei: L-am reparat in iulie.

Comentariu: Poate faceți ceva si cu spațiul verde din jurul Arenei.

Răspunsul Primăriei: Da, se va ocupa Primăria Sectorului 2 București. Am dat zona în administrare.

Comentariu: Puteți face o analiză să vedeți cât ar costa să facem precum pe stadionul lui Real Madrid cu terenul de joc retractabil? Acolo se pot organiza concerte sâmbăta și meci duminica pentru ca există 2 suprafețe, una cu iarbă pentru fotbal și una pentru concerte.

Răspunsul Primăriei: Nu ne permitem asemenea investiții, când costurile anuale de mentenanță și funcționare ajung la 30 de milioane de lei și avem pierderi de 20 de milioane de lei.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

  • 13 mai 2026 - concert Metallica
  • 23 mai 2026 - concert Max Korzh
  • 28 mai 2026 – concert Iron Maiden
  • 19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova
  • 17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run
  • 21-23 august 2026 – SAGA Festival
  • 4-6 septembrie - Asia Fest
  • 11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

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