Versiunea lui Armstrong Jucătorul lui Dinamo, după conflictul cu Alibec: „Aud zgomot, mă întorc și îmi dă un cap în nas”

Dinamo - Farul 4-0. Danny Armstrong (28 de ani) a venit cu o variantă diferită despre ce s-a întâmplat cu Denis Alibec, față de cea prezentată de atacantul de la Farul.

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Cei doi jucători s-au confruntat la pauza meciului, iar atacantul Farului a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului Marian Barbu.

Dinamo - Farul 4-0 . Danny Armstrong: „Cea mai mare prostie pe care am văzut-o ”

Anterior, Alibec a susținut că fost provocat și înjurat de Armstrong, însă scoțianul a venit cu altă versiune:

„Am venit de pe teren la pauză. Mă vedeți în cadru, intru alergând, nu vorbesc cu nimeni. Aud zgomot, mă întorc și Alibec îmi dă un cap în față. Mă lovește cu capul în nas și asta a fost tot. A fost eliminat.

Sincer să fiu, a fost probabil cea mai mare prostie pe care am văzut-o vreodată în fotbal. Nu-mi vine să cred că un jucător cu experiența lui, un jucător care a disputat atâtea meciuri se poate comporta așa. Nu are pe cine să dea vina decât pe el însuși.

Este dezamăgitor pentru el și echipa sa, așa că nu am nimic mai mult de spus decât atât. E destul de clar”, a spus Danny Armstrong, la Digi Sport.

Întrebat despre declarația lui Alibec, Armstrong a lăsat de înțeles că și el ar fi primit injurii.

„Există un motiv pentru care a fost eliminat. Arbitrul era acolo. A alergat repede spre mine și, înainte să apuc măcar să mă întorc, practic, mi-a dat un cap în cap.

Poți spune că l-am provocat, dar e un bărbat matur. Dacă un bărbat matur nu poate… Îți dai seama ce matur e când vorbește despre mame și chestii de genul ăsta, nu cred că eu sunt cel care provoacă.

Și eu sunt un bărbat matur. Dacă cineva vrea să spună ceva despre mama mea, poate s-o facă. Nu mă afectează. Mă confrunt cu asta de când aveam nouă ani, e o prostie”, a mai explicat scoțianul.

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