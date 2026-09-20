„Armstrong m-a înjurat de familie” Denis Alibec, explicații după conflictul cu jucătorul lui Dinamo: „Sunt camere aici, se poate verifica”

Dinamo - Farul 4-0. Denis Alibec (35 de ani) a oferit detalii după conflictul cu Danny Armstrong de la pauza meciului.

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Atacantul constănțenilor a fost eliminat după tensiunile create pe tunel, însă susține că totul a plecat de la jucătorul scoțian.

Denis Alibec: „Armstrong m-a înjurat de familie”

Veteranul Farului susține că a fost înjurat de adversar, care s-ar fi prefăcut că a fost lovit, însă își asumă greșeala făcută.

„Armstrong m-a înjurat de familie, m-am dus lângă el, ne-am pus cap în cap și a căzut pe jos. Adică nu l-am împins, nimic. Asistentul era acolo și a declarat că i-a transmis centralului că e roșu.

Nu știu, dacă ești bărbat, fii până la capăt. Dacă mă înjuri… Nici n-a fost o lovitură sau ceva. Pur și simplu ne-am pus cap în cap și el a căzut pe jos.

Bine, știam că Armstrong numai așa face. Nu știu cum de nu au văzut până acum arbitrii. Dar e greșeala mea, a fost mai inteligent decât mine și îmi ascum această înfrângere”, a spus Alibec, la Prima Sport.

Întrebat dacă e de părere că Armstrong l-a provocat intenționat pentru a reacționa astfel, Alibec a transmis:

„Cu siguranță m-a provocat, că asta face mereu, ați văzut și dumneavoastră.

Am vorbit cu arbitrii, mi-au spus că este pentru gest, nu pentru intensitate. Dar, dacă era pentru gest, trebuia să-i dea și lui roșu, zic eu. Pentru că ne-am pus amândoi cap în cap.

Sunt camere aici, se poate verifica. Dacă făceam ceva, nu avea și el ceva? Nasul spart sau ceva, se vedea. Nu te ridici și joci.

M-a înjurat pe teren și a continuat aici, eu am vrut să-l întreb de ce înjură, ne-am pus cap în cap și asta a fost.

Probabil voi avea o discuție, le voi cere și eu scuze colegilor că am făcut o greșeală și vom vedea pe viitor”, a mai explicat Alibec.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

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