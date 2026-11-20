Danny Armstrong (29 de ani) a vorbit despre posibilitatea unui transfer la Rangers, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei dintre Dinamo și Petrolul, din etapa #16 a Ligii 1.

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Fotbalistul scoțian a dezvăluit că păstrează legătura cu Derek McInnes, actualul antrenor al formației de pe Ibrox.

Danny Armstrong, despre interesul lui Rangers: „Sunt pe deplin concentrat pe Dinamo”

Armstrong are parte de un sezon excelent. A marcat 6 goluri și a reușit 10 pase decisive în 16 meciuri jucate pentru „câini”.

Întrebat despre interesul formației de pe Ibrox, fotbalistul a răspuns:

„Nu este ceva la care m-am gândit. În momentul de față sunt pe deplin concentrat pe Dinamo și pe meciul de mâine.

Nu deschid site-urile. Îmi spuneți voi, îmi spun prietenii, îmi spune toată lumea. Asta e fotbalul.

Dacă ai evoluții bune, astfel de lucruri se pot întâmpla, iar oamenii pot vorbi despre ele ”.

FOTO. Golul reușit de Armstrong în meciul cu UTA (2-0)

Scoțianul a lucrat timp de aproximativ trei ani cu Derek McInnes la Kilmarnock, echipă de la care a venit liber de contract la Dinamo, în vara anului 2025.

„Am o relație foarte bună cu McInnes. A avut o influență importantă asupra carierei mele. Păstrăm legătura.

Face o treabă foarte bună acolo. Mă bucur foarte mult pentru el. Este o oportunitate extraordinară pentru el, pe care o merită. Am fost întotdeauna apropiați.

Nu cred că el a spus că mă dorește. Poate că este adevărat, nu știu. Nu am vorbit despre acest subiect. Sunt convins că este foarte ocupat cu ceea ce are de făcut. Are meciuri importante în perioada următoare.

Conduce un club extraordinar. Nu cred că se gândește la mine. Cred că se gândește la propria echipă”, a mai spus fotbalistul.

139 de meciuri a jucat Armstrong sub comanda lui McInnes, în care a marcat 24 de goluri și a oferit 33 de pase decisive

Danny Armstrong, laude pentru Nuno Campos: „A reușit să scoată ce e mai bun din mine”

Fotbalistul lui Dinamo a explicat că sistemul de joc implementat de Nuno Campos i-a permis să-și pună mai bine în valoare calitățile.

„Aș spune că este vorba despre rolul pe care îl am acum și despre ceea ce mi-a insuflat antrenorul. M-a învățat multe lucruri. Stafful a introdus un sistem de joc care mi se potrivește.

A fost ceva nou pentru mine la începutul sezonului. Din punctul meu de vedere, antrenorul este excelent. Mă ajută să devin un jucător mai bun.

Este întotdeauna bine să înveți lucruri noi la vârsta mea. Până acum, a reușit să scoată ce e mai bun din mine.

Sper doar să îi răsplătesc în continuare încrederea și să îi arăt că pot juca la un nivel foarte ridicat”.

FOTO. FC Argeș - Dinamo 2-1

Danny Armstrong vrea revanșa în fața Petrolului: „Am crescut ca echipă”

Petrolul și FC Argeș sunt singurele echipe care au învins-o pe Dinamo în turul sezonului regulat. Prahovenii s-au impus cu 1-0 în prima etapă a campionatului.

„Am crescut ca echipă. Am avut o serie foarte bună de rezultate după acel meci. Probabil că meritam să câștigăm prima partidă, dar și Petrolul a făcut un meci bun.

Am învățat multe de atunci și ne-am schimbat ca echipă. Au mai venit câțiva jucători și este un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare.

Ne-au luat trei puncte în primul meci al sezonului, iar acum vom încerca să le recuperăm”, a mai transmis acesta.

Partida dintre Dinamo și Petrolul se va disputa sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia.

Va fi dificil. Petrolul are un sezon foarte bun, iar noi vom juca pe un stadion pe care nu îl cunoaștem, dar nu este o problemă. Uneori trebuie să depășești anumite obstacole. Ni s-a spus că gazonul de la Slobozia este foarte bun, așa că suntem mulțumiți. Dacă suprafața de joc este de calitate, putem juca oriunde Danny Armstrong, atacantul lui Dinamo

Danny Armstrong, despre absența de la naționala Scoției: „Nu prea aveam speranțe că voi fi selecționat”

Fotbalistul dinamovist a dezvăluit că a preferat să petreacă timpul alături de familie și prieteni în pauza competițională, fără să urmărească meciurile echipelor naționale ale Scoției și României.

„Știam că nu voi fi convocat. Nu prea aveam speranțe că voi fi selecționat. Îmi imaginam că lotul va fi asemănător cu cel de la convocarea precedentă.

Poți să îi admiri și de la distanță, poți să verifici rezultatele. Întotdeauna îi doresc țării mele tot binele și îmi doresc să câștige cât mai multe meciuri.

Nu am făcut-o din răutate. Uneori este plăcut să te deconectezi de la fotbal și să te bucuri de timpul petrecut alături de prieteni și familie”, a mai declarat Armstrong.

4 meciuri a jucat Danny Armstrong pentru naționala U14 a Scoției, în 2013. De atunci, nu a mai fost convocat la nicio reprezentativă a țării sale

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