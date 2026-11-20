Meriton Korenica (29 de ani) ar putea rata toate meciurile rămase din anul 2026, după accidentarea suferită în ultimul meci de campionat.

Totodată, Denis Drăguș s-a întors de la Belgrad, după tratamentul primit, și ar putea fi prezent pe teren la următorul joc.

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Mijlocașul kosovar s-a accidentat la finalul partidei împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1, după ce a călcat greșit într-o fază în care nu era implicat niciun adversar, iar apoi a ajuns la spital.

Meriton Korenica ar putea rata toate meciurile rămase din 2026

Deși se credea că accidentarea nu este una care să-l țină departe de gazon prea mult timp, lucrurile par mai grave de s-a anticipat inițial.

Korenica ar fi avea probleme serioase la nivelul ligamentelor, iar astfel ar putea fi indisponibil pentru tot restul anului 2026 , informează fanatik.ro.

Într-o situație similară ar fi și Ronny Labonne, care a suferit o fractură în zona gleznei și va lipsi o perioadă îndelungată.

Laurențiu Reghecampf ar fi primit însă și vești bune. Denis Drăguș s-a întors de la Belgrad, unde a fost tratat de medicul Marijana Kovacevic, iar acum se află într-o condiție fizică foarte bună.

Astfel, vârful de la FCSB ar putea fi văzut din nou pe gazon, după ce anterior a jucat doar în 4 partide și nu a reușit să contribuie decisiv la vreun gol. A bifat, în total, 174 de minute pe teren.

Meciurile pe care FCSB le mai are de disputat în 2026:

FC Argeș - FCSB, 22 noiembrie, de la 20:30

FCSB - Csikszereda, 28 noiembrie, de la 20:00

FCSB - Csikszereda, 1 decembrie, de la 20:00 (Cupa României)

Farul - FCSB, 4 decembrie, de la 20:00

FCSB - Sepsi, în jurul datei de 12 decembrie

FC Botoșani - FCSB, în jurul datei de 19 decembrie

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