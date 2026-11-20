Danny Armstrong (29 de ani), extrema dreaptă de la Dinamo, a intrat pe radarul lui Rangers, scrie presa din Scoția.

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Armstrong are parte de un sezon excelent. A marcat 6 goluri și a reușit 10 pase decisive în 16 meciuri jucate pentru „câini”.

Danny Armstrong, pe radarul lui Rangers

Prestațiile lui Armstrong nu au fost trecute cu vederea, iar Rangers ar plănui să-l oferteze.

Gigantul scoțian ia în calcul un posibil transfer al fotbalistului în perioada de mercato din vară, scrie ibroxnews.com.

Contractul lui Armstrong cu Dinamo este valabil până la finalul sezonului, însă „câinii” au posibilitatea de a-l prelungi cu încă un an. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor a vorbit și el despre situația fotbalistului scoțian.

„Estimarea noastră, făcută împreună cu agentul său, a fost că vom lua în calcul un eventual transfer abia după ce vom reuși ceea ce ne-am propus cu toții, și anume calificarea în cupele europene.

Ulterior, în vara viitoare, după ce vom ști exact care este situația noastră și în ce direcție ne îndreptăm, vom putea discuta despre un posibil transfer”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea Exclusiv Dinamo.

Întrebat dacă Dinamo ar putea accepta o ofertă de 2.5 milioane de lire sterline (3 milioane de euro) pentru Armstrong, Nicolescu a replicat: „Este foarte bine”.

Armstrong s-ar putea reuni cu Derek McInnes

În cazul unui transfer la Rangers, Armstrong ar lucra din nou cu tehnicianul Derek McInnes. Cei doi au colaborat și în perioada petrecută de scoțian la Kilmarnock.

„Armstrong a avut un rol important în clasarea surprinzătoare a echipei sale pe locul al patrulea în campionatul Scoției, în sezonul 2023-2024, reușind să contribuie direct la 16 goluri în campionat.

McInnes a fost un mare admirator al extremei, care a bifat cel puțin 40 de apariții în toate competițiile în fiecare dintre cele trei sezoane în care antrenorul s-a aflat la conducerea echipei.

Cei doi au părăsit formația de pe Rugby Park în 2025, însă nu înainte de a o duce la un singur meci distanță de calificarea în faza principală a UEFA Conference League.

Relația dintre McInnes și Armstrong a fost una extrem de productivă în perioada petrecută împreună, iar între timp, ambii au făcut pași importanți în carierele lor.

În condițiile în care atât jucătorul, cât și clubul ar fi deschiși unei astfel de mutări în lunile următoare, o revenire a lui Armstrong în Scoția, de această dată la Rangers, nu ar reprezenta o surpriză”, scrie footballinsider247.com.

1.000.000 de euro este cota lui Danny Armstrong, potrivit transfermarkt.ro

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