UEFA a anunțat programul lui Hapoel Beer-Sheva în Europa League, formație care dispută meciurile de pe teren propriu pe stadionul Giulești.

Israelienii au ratat calificarea în Champions League, după 2-1 în Giulești și 2-5 după prelungiri în Azerbaidjan cu Sabah, și au retrogradat în Europa League.

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Hapoel Beer-Sheva și-a aflat programul din faza ligii Europa League, iar Bucureștiul va găzdui câteva dintre cele mai interesante partide ale competiției.

Când vine Juventus în Giulești. UEFA a anunțat când se joacă meciurile lui Hapoel Beer Sheva de la București

Israelienii vor disputa meciurile considerate pe teren propriu pe stadionul Giulești, din cauza conflictului militar cu Iran.

Cel mai tare meci pentru Hapoel va avea loc în decembrie, când Juventus va veni la București. Duelul este programat pe 10 decembrie și reprezintă capul de afiș al parcursului israelienilor în această ediție de Europa League.

În schimb, Ionuț Radu va veni la București anul viitor. Portarul român și Celta Vigo vor juca pe Giulești tocmai pe 21 ianuarie 2027.

Hapoel Beer-Sheva îl va înfrunta și pe Darius Olaru, însă meciul cu Union Saint-Gilloisese va disputa în Belgia.

Programul lui Hapoel Beer-Sheva

16 septembrie 2026, ora 22:00 : Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb

: Hapoel Beer-Sheva - Dinamo Zagreb 15 octombrie 2026, ora 19:45 : AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva

: AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 22 octombrie 2026, ora 19:45 : Union St. Gilloise - Hapoel Beer-Sheva

: Union St. Gilloise - Hapoel Beer-Sheva 5 noiembrie 2026, ora 22:00 : Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta

: Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta 26 noiembrie 2026, ora 19:45 : Beșiktaș - Hapoel Beer-Sheva

: Beșiktaș - Hapoel Beer-Sheva 10 decembrie 2026, ora 19:45 : Hapoel Beer-Sheva - Juventus

: Hapoel Beer-Sheva - Juventus 21 ianuarie 2027, ora 22:00 : Hapoel Beer-Sheva - Celta Vigo

: Hapoel Beer-Sheva - Celta Vigo 28 ianuarie 2027, ora 22:00: Bournemouth - Hapoel Beer-Sheva

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