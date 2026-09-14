Nicușor Dan apără rolul cluburilor de stat David Popovici, Steaua și Dinamo, exemplele date de președintele României: „Astfel de discipline n-ar subzista fără sprijinul statului”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre rolul cluburilor sportive de stat în susținerea performanței și a dat exemplul lui David Popovici, legitimat la CS Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Șeful statului consideră că Steaua și Dinamo au un rol important în disciplinele în care finanțarea privată nu este suficientă, dar spune că situația fotbalului trebuie analizată separat.

Nicușor Dan: „Astfel de discipline n-ar subzista fără un sprijin de la nişte entităţi ale statului”

Nicușor Dan consideră că finanțarea publică are în continuare un rol important în sportul românesc de performanță, în special în disciplinele care nu beneficiază de resurse private consistente.

Președintele României a făcut însă o distincție clară între fotbal și celelalte ramuri sportive, atunci când a fost întrebat despre viitorul cluburilor sportive ale statului.

„Cred că trebuie să separăm, dacă vorbim de clubul sportiv al Armatei, trebuie să separăm fotbalul de celelalte discipline”.

Șeful statului a inclus Steaua și Dinamo în categoria cluburilor care au o contribuție importantă la menținerea sportului de performanță în România.

„Steaua, Dinamo, ele sunt cele mai mari şi mai sunt câteva cluburi locale care ţin, de fapt, sportul de performanţă acolo unde nu există atâtea fonduri, cum este la tenis, fonduri private care să susţină activitatea”, a explicat președintele.

În opinia sa, activitatea acestor cluburi trebuie să continue, însă cu o condiție:

„Şi din perspectiva asta, evident, cu eficientizarea activităţii, e important ca activitatea asta să continue”, a declarat Nicuşor Dan la Euronews, potrivit news.ro.

David Popovici, dat exemplu de Nicușor Dan

În argumentația sa, Nicușor Dan l-a dat ca exemplu pe David Popovici, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români ai momentului și legitimat la CS Dinamo.

Președintele consideră că situația înotătorului demonstrează modul în care un club finanțat de stat poate contribui la susținerea performanței sportive la cel mai înalt nivel.

„David Popovici, care este un brand în sine şi care atrage atenţie asupra României, este un angajat al Clubului Dinamo”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că sprijinul oferit de club nu se rezumă la salariul sportivului. Potrivit acestuia, Dinamo îi asigură lui Popovici și condițiile necesare pentru pregătirea de performanță, inclusiv o echipă de specialiști:

„Faptul că un club al statului a reuşit să îi dea un salariu, care este rezonabil, care a reuşit să-i facă o echipă de antrenor, psiholog, nutriţionist, nu mă pricep, dar ştiu că are o echipă de 5-6-7 oameni în jurul lui, e un lucru pozitiv pentru România şi care reuşeşte să susţină tipul acesta de performanţă”.

Aşa cum este societatea şi economia românească azi, astfel de discipline n-ar subzista fără un sprijin de la nişte entităţi ale statului. Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan: „În ceea ce privește fotbalul, nu vreau să mă pronunț”

În ceea ce privește fotbalul, Nicușor Dan a preferat să nu ofere o poziție tranșantă în privința finanțării de la stat.

„În ceea ce priveşte fotbalul, nu vreau să mă pronunţ. Aici este o zonă în care există bani privaţi, există drepturi de televiziune, deci cumva…

Ce nu văd eu, nu văd o preocupare serioasă către zona de copii şi juniori, de unde de fapt începe performanţa.

Spuneam cu nutriţie, cu psiholog, chiar cu dezvoltare musculară, toate lucrurile astea pe care în ziua de azi nu poţi să le mai faci după ureche”, a mai declarat Nicușor Dan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport