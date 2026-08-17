„La farmacie cu voi!” Imagini amuzante cu David Popovici și Pan Zhanle, publicate în premieră de soția antrenorului Adrian Rădulescu

David Popovici și Pan Zhanle în imagini pe care nu le vezi în fiecare zi în sportul de mare performanță.

Doi dintre cei mai buni înotători ai lumii, rivali în bazin se antrenează împreună, se provoacă, râd, își ascultă antrenorii și se împing unul pe celălalt spre limite nebănuite.

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David Popovici și Pan Zhanle au ales să facă ceva ce nu se întâmplă prea des între doi mari rivali: să se antreneze împreună, în România.

Imagini amuzante cu David Popovici și Pan Zhanle, publicate de soția antrenorului Adrian Rădulescu

Când doi dintre cei mai rapizi oameni ai planetei împart același bazin, așteptările publicului se rezumă, de obicei, la cifre, timpi de reacție și tensiune de concurs.

Însă imaginile postate de Diana Grunt, soția antrenorului Adrian Rădulescu, pe contul său de Instagram oferă un cadru complet diferit: o perspectivă rară, intimă și plină de voie bună din „laboratorul” în care se construiesc marii campioni.

Imaginile sunt postate cu descrierea: „Cum să câștigi o cursă (sau două). x3. Doar ediția la piscină”.

Timp de aproximativ două săptămâni, supercampionul român și marele campion chinez au împărțit sesiunile de pregătire de la București, iar ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, oferă o altă perspectivă pentru fani.

În spatele zecilor de kilometri de înot epuizant și al orelor chinuitoare de muncă, cantonamentul comun din România dintre David Popovici și chinezul Pan Zhanle a fost, înainte de toate, o poveste despre conectare, respect reciproc și generozitate.

Dincolo de cronometru, recorduri și medalii, imaginile publicate de Diana Grunt, fotoreporter pasionat de fotografie sportivă, surprind ceva mult mai greu de văzut într-o competiție: oamenii din spatele campionilor.

Sunt momente de relaxare, zâmbete, glume și gesturi complice. Dar și secvențe în care cei doi sunt împinși până la epuizare de antrenamente.

David apare în imaginile postate exact așa cum și-ar dori omul care-l pregătește să-l cunoască ceilalți:

Dacă maturitatea pe care o vedem noi, de obicei, în declarații ne impresionează, vreau să vă spun că în spate este și o persoană haioasă. Mi-aș dori să fie mai haios și mai puțin serios în declarații. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Antrenorul lui David, Adrian Rădulescu, apare și el într-o ipostază mai puțin obișnuită. Cel care, în timpul competițiilor, e mereu concentrat pe fiecare detaliu al cursei este acum relaxat, glumește și interacționează cu cei doi campioni.

Le dă indicații, îi urmărește, îi provoacă. Iar, la un moment dat, le strigă amuzat: „La farmacie cu voi!”

Pe marginea bazinului, alături de antrenorul lui Pan Zhanle, Rădulescu îmbină indicațiile tehnice precise cu glumele, într-o atmosferă diferită.

În spatele râsetelor se află ore întregi de pregătire, repetări, sprinturi și curse în care fiecare sutime de secundă contează.

David Popovici a povestit că niciodată nu a mai avut un partener de antrenament capabil să îl „fugărească” atât de tare. Cei doi s-au provocat reciproc la fiecare sesiune și, în același timp, au învățat unul de la celălalt.

Popovici a descris experiența ca pe un exemplu de fair-play și prietenie, spunând că, peste ani, s-ar putea uita înapoi la aceste zile și să realizeze cât de special a fost momentul.

Pan Zhanle a venit în România pentru antrenamente, dar Popovici i-a oferit și ocazia de a descoperi Bucureștiul, mâncarea românească și câteva dintre lucrurile care îl fac pe David să se simtă acasă.

Au jucat tenis de masă și au încercat chiar și fotbalul, cu rezultate pe care, după cum a recunoscut Popovici, probabil nu le vom vedea prea curând la televizor.

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