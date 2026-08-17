„La farmacie cu voi!” Imagini amuzante cu David Popovici și Pan Zhanle, publicate în premieră de soția antrenorului Adrian Rădulescu
David Popovici și Pan Zhanle în imagini pe care nu le vezi în fiecare zi în sportul de mare performanță (captură foto: dianagrunt/Instagram)
Înot

„La farmacie cu voi!” Imagini amuzante cu David Popovici și Pan Zhanle, publicate în premieră de soția antrenorului Adrian Rădulescu

alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 16:02
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 16:10
  • David Popovici și Pan Zhanle în imagini pe care nu le vezi în fiecare zi în sportul de mare performanță.
  • Doi dintre cei mai buni înotători ai lumii, rivali în bazin se antrenează împreună, se provoacă, râd, își ascultă antrenorii și se împing unul pe celălalt spre limite nebănuite.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

David Popovici și Pan Zhanle au ales să facă ceva ce nu se întâmplă prea des între doi mari rivali: să se antreneze împreună, în România.

Popovici și Chalmers, față în față  VIDEO. Supercampionul român și-a dezvăluit marele secret într-un interviu cu rivalul său
Citește și
Popovici și Chalmers, față în față VIDEO. Supercampionul român și-a dezvăluit marele secret într-un interviu cu rivalul său
Citește mai mult
Popovici și Chalmers, față în față  VIDEO. Supercampionul român și-a dezvăluit marele secret într-un interviu cu rivalul său

Imagini amuzante cu David Popovici și Pan Zhanle, publicate de soția antrenorului Adrian Rădulescu

Când doi dintre cei mai rapizi oameni ai planetei împart același bazin, așteptările publicului se rezumă, de obicei, la cifre, timpi de reacție și tensiune de concurs.

Însă imaginile postate de Diana Grunt, soția antrenorului Adrian Rădulescu, pe contul său de Instagram oferă un cadru complet diferit: o perspectivă rară, intimă și plină de voie bună din „laboratorul” în care se construiesc marii campioni.

Imaginile sunt postate cu descrierea: „Cum să câștigi o cursă (sau două). x3. Doar ediția la piscină”.

Timp de aproximativ două săptămâni, supercampionul român și marele campion chinez au împărțit sesiunile de pregătire de la București, iar ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, oferă o altă perspectivă pentru fani.

În spatele zecilor de kilometri de înot epuizant și al orelor chinuitoare de muncă, cantonamentul comun din România dintre David Popovici și chinezul Pan Zhanle a fost, înainte de toate, o poveste despre conectare, respect reciproc și generozitate.

Dincolo de cronometru, recorduri și medalii, imaginile publicate de Diana Grunt, fotoreporter pasionat de fotografie sportivă, surprind ceva mult mai greu de văzut într-o competiție: oamenii din spatele campionilor.

Sunt momente de relaxare, zâmbete, glume și gesturi complice. Dar și secvențe în care cei doi sunt împinși până la epuizare de antrenamente.

David apare în imaginile postate exact așa cum și-ar dori omul care-l pregătește să-l cunoască ceilalți:

Dacă maturitatea pe care o vedem noi, de obicei, în declarații ne impresionează, vreau să vă spun că în spate este și o persoană haioasă. Mi-aș dori să fie mai haios și mai puțin serios în declarații. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Antrenorul lui David, Adrian Rădulescu, apare și el într-o ipostază mai puțin obișnuită. Cel care, în timpul competițiilor, e mereu concentrat pe fiecare detaliu al cursei este acum relaxat, glumește și interacționează cu cei doi campioni.

Le dă indicații, îi urmărește, îi provoacă. Iar, la un moment dat, le strigă amuzat: „La farmacie cu voi!”

Pe marginea bazinului, alături de antrenorul lui Pan Zhanle, Rădulescu îmbină indicațiile tehnice precise cu glumele, într-o atmosferă diferită.

În spatele râsetelor se află ore întregi de pregătire, repetări, sprinturi și curse în care fiecare sutime de secundă contează.

David Popovici a povestit că niciodată nu a mai avut un partener de antrenament capabil să îl „fugărească” atât de tare. Cei doi s-au provocat reciproc la fiecare sesiune și, în același timp, au învățat unul de la celălalt.

Popovici a descris experiența ca pe un exemplu de fair-play și prietenie, spunând că, peste ani, s-ar putea uita înapoi la aceste zile și să realizeze cât de special a fost momentul.

Pan Zhanle a venit în România pentru antrenamente, dar Popovici i-a oferit și ocazia de a descoperi Bucureștiul, mâncarea românească și câteva dintre lucrurile care îl fac pe David să se simtă acasă.

Au jucat tenis de masă și au încercat chiar și fotbalul, cu rezultate pe care, după cum a recunoscut Popovici, probabil nu le vom vedea prea curând la televizor.

Citește și

David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Înot
20:37
David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Citește mai mult
David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”
Înot
16:13
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”
Citește mai mult
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
ANTRENAMENTE inot david popovici pan zhanle Adrian Rădulescu Diana Grunt
Știrile zilei din sport
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Superliga
17.08
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Citește mai mult
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Superliga
17.08
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO Roș-albaștrii obțin o victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
Citește mai mult
FCSB urcă pe primul loc VIDEO+FOTO  Roș-albaștrii obțin o  victorie spectaculoasă cu FC Botoșani. Bîrligea, descătușat!
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Diverse
17.08
„Am spus «nu» jocurilor de noroc” David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Citește mai mult
„Am spus «nu» jocurilor de noroc”  David Popovici: „Mi s-a părut la mintea cocoșului” » A cerut ajutorul familiei
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Superliga
17.08
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Citește mai mult
Dinamo l-a ratat pe jucătorul lăudat de Hagi Dezvăluiri din interior: „Clauza de care a beneficiat Craiova e pusă de noi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Membru CCA, afacere cu ambulanțe Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
Membru CCA, afacere cu ambulanțe   Observator la un meci UTA - Rapid în timp ce firma lui asigura serviciile medicale
05:00
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
„Cârpeală” de 38.000 de lei Soluția de compromis la care au apelat administratorii „Arcului de Triumf” pentru a salva gazonul distrus
23:56
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
Tavi Popescu, decisiv și FURIOS! A inventat golul victoriei, apoi a plecat glonț la vestiare! Scene incredibile după finalul meciului cu Botoșani
00:42
„Fac apel la arbitri să fie corecți” Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
„Fac apel la arbitri să fie corecți”  Andrei Dumiter a răbufnit după meciul cu FCSB: „Cu cât zbieri mai mult, cu atât ai rezultate mai bune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Top stiri
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Superliga
17.08
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
Citește mai mult
„Dacă nu înțelegem asta…” Andrei Nicolescu dezvăluie o discuție avută cu Nuno Campos: „Apreciem că nu e importantă”
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Diverse
17.08
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Citește mai mult
„Zero lei pentru gazon” Explicațiile conducerii de la „Arcul de Triumf” pentru starea terenului de joc: „Nu avem finanțare”
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Superliga
17.08
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Citește mai mult
Încă 5 milioane de euro de la Șucu! Rapid a anunțat majorarea capitalului social. Ce înseamnă, cum a evoluat investiția și diferența față de Becali&FCSB
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
B365
17.08
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov
Citește mai mult
Noutăți de pe Prelungirea Ghencea, șantierul din București unde se sapă de când lumea. Se lucrează la linia de tramvai de la Pasajul Domnești, prima construită în Ilfov

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 32 rapid 41 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share