David Popovici s-a ținut de cuvânt VIDEO. L-a dus pe Pan Zhanle la una dintre cele mai cunoscute atracții din România: „O capodoperă” +18 foto
David Popovici și Pan Zhanle/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

David Popovici s-a ținut de cuvânt VIDEO. L-a dus pe Pan Zhanle la una dintre cele mai cunoscute atracții din România: „O capodoperă”

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 17:03
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 17:54
  • David Popovici (21 de ani) și Pan Zhanle (21 de ani) au lăsat bazinul de înot pentru o vizită la Castelul Peleș.
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Cei doi campioni olimpici se antrenează la București de la începutul lunii iulie. Într-o conferință de presă susținută împreună săptămâna trecută, Popovici anunța că îl va duce pe rivalul său la una dintre cele mai cunoscute atracții din România:

„Urmează să mergem cândva, curând, inclusiv la Castelul Peleș, pentru că România nu se limitează doar la București și am vrea să-i arătăm mai multe din ce avem de oferit”, declara David pe 10 iulie.

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David Popovici l-a dus pe Pan Zhanle la Castelul Peleș

Înotătorul român s-a ținut de cuvânt. Astfel, la o săptămână distanță de la afirmațiile făcute, David și Pan Zhanle au vizitat Castelul Peleș din Sinaia.

David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg
David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg

Galerie foto (18 imagini)

David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg David Popovici și Pan Zhanle la Castelul Peleș. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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La finalul vizitei, cei doi campioni olimpici au avut și un dialog amuzant:

David Popovici: „A existat vreun moment în care ai avut impresia că te-ai rătăcit în castel? E atât de mare”

Pan Zhanle: „Da, este foarte mare. Chiar este. Și sunt foarte multe uși. Foarte multe uși. Chiar și câteva pasaje secrete.”

DP: „Având în vedere că ți-a plăcut în România, când vrei să-ți rezervăm biletele pentru următoarea vizită? După ce te întorci în China?”

PZ: „Da, după ce mă întorc în China. Am rămas impresionat și de sistemul electric al castelului. Avea electricitate și chiar un lift încă de acum mai bine de o sută de ani. Aveți o adevărată capodoperă”

VIDEO. David Popovici și Pan Zhanle, vizită la Castelul Peleș

David Popovici e sigur că va doborî recordul mondial al lui Pan Zhanle

După ce s-a impus în finala de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli, la finalul lunii trecute, Popovici a anunțat că obiectivul său este stabilirea unui nou record mondial în această probă, fiind convins că va reuși să facă acest lucru.

David Popovici a mai deținut cel mai bun timp pe această distanță. În 2022, la Campionatele Europene de la Roma, oprea cronometrul la 46.86 secunde.

Recordul românului a stat în picioare până pe 11 februarie 2024, când a fost doborât de Pan Zhanle, la Doha: 46.80. Chinezul și-a îmbunătățit performanța la Paris, pe 31 iulie 2024, stabilind recordul actual de 46.40 secunde.

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (19).jpg
David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (19).jpg

Galerie foto (32 imagini)

David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (1).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (2).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (3).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (4).jpg David Popovici si Pan Zhanle FOTO Raed Krishan (5).jpg
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