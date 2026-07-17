David Popovici s-a ținut de cuvânt VIDEO. L-a dus pe Pan Zhanle la una dintre cele mai cunoscute atracții din România: „O capodoperă”

David Popovici (21 de ani) și Pan Zhanle (21 de ani) au lăsat bazinul de înot pentru o vizită la Castelul Peleș.

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Cei doi campioni olimpici se antrenează la București de la începutul lunii iulie. Într-o conferință de presă susținută împreună săptămâna trecută, Popovici anunța că îl va duce pe rivalul său la una dintre cele mai cunoscute atracții din România:

„Urmează să mergem cândva, curând, inclusiv la Castelul Peleș, pentru că România nu se limitează doar la București și am vrea să-i arătăm mai multe din ce avem de oferit”, declara David pe 10 iulie.

David Popovici l-a dus pe Pan Zhanle la Castelul Peleș

Înotătorul român s-a ținut de cuvânt. Astfel, la o săptămână distanță de la afirmațiile făcute, David și Pan Zhanle au vizitat Castelul Peleș din Sinaia.

La finalul vizitei, cei doi campioni olimpici au avut și un dialog amuzant:

David Popovici: „A existat vreun moment în care ai avut impresia că te-ai rătăcit în castel? E atât de mare”

Pan Zhanle: „Da, este foarte mare. Chiar este. Și sunt foarte multe uși. Foarte multe uși. Chiar și câteva pasaje secrete.”

DP: „Având în vedere că ți-a plăcut în România, când vrei să-ți rezervăm biletele pentru următoarea vizită? După ce te întorci în China?”

PZ: „Da, după ce mă întorc în China. Am rămas impresionat și de sistemul electric al castelului. Avea electricitate și chiar un lift încă de acum mai bine de o sută de ani. Aveți o adevărată capodoperă”

VIDEO. David Popovici și Pan Zhanle, vizită la Castelul Peleș

David Popovici e sigur că va doborî recordul mondial al lui Pan Zhanle

După ce s-a impus în finala de 100 metri liber de la Trofeul Settecolli, la finalul lunii trecute, Popovici a anunțat că obiectivul său este stabilirea unui nou record mondial în această probă, fiind convins că va reuși să facă acest lucru.

David Popovici a mai deținut cel mai bun timp pe această distanță. În 2022, la Campionatele Europene de la Roma, oprea cronometrul la 46.86 secunde.

Recordul românului a stat în picioare până pe 11 februarie 2024, când a fost doborât de Pan Zhanle, la Doha: 46.80. Chinezul și-a îmbunătățit performanța la Paris, pe 31 iulie 2024, stabilind recordul actual de 46.40 secunde.

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