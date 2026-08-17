David Popovici (21 de ani) a vorbit despre schimbarea radicală de mentalitate pe care a făcut-o după ce a devenit campion olimpic și a recunoscut că succesul i-a adus inclusiv momente de singurătate.

Popovici a fost intervievat de australianul Kyle Chalmers (28 de ani), unul dintre marii săi rivali din proba de 100 m liber.

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Cei doi s-au întâlnit în mai multe finale importante. Printre ele se numără și cea de la Mondialele de la Singapore din 2025, când românul a câștigat aurul la 100 m liber, în timp ce Chalmers a obținut bronzul.

David Popovici: „Am început să trăiesc viața mai întâi ca om și abia apoi ca sportiv profesionist”

Australianul a urmărit și finala de 100 m liber de la Europenele de la Paris din tribune, alături de fiica sa.

Întrebat de Chalmers cum i s-a schimbat perspectiva asupra succesului, Popovici a explicat că obsesia pentru performanță l-a ajutat să ajungă campion olimpic.

„S-a schimbat complet. Aproape cu 180 de grade, aș spune. Până în 2022, când am avut cu adevărat anul meu de explozie, înotam pur și simplu de dragul înotului, pentru bucuria pe care mi-o aducea.

Apoi, când am început să fiu cu adevărat bun, am căzut oarecum în această obsesie, care mă conducea. Am spus mereu că datorez foarte mult acelei obsesii care mi-a dictat drumul până la Jocurile Olimpice, pentru că, fără ea, nu aș fi putut să câștig și să mai urc o dată pe podium alături de tine, la 100 m.

Dar după aceea, după Jocurile Olimpice, am început în sfârșit să-mi dau seama că lucrurile pot continua în felul acesta și pot merge foarte bine din punct de vedere al carierei, dar acesta nu este un mod de a trăi.

Așa că a trebuit să-mi schimb mentalitatea cu 180 de grade, spre o abordare mai orientată către viață, cred, inclusiv către ceea ce există în afara înotului. Am început cu adevărat să trăiesc viața mai întâi ca om și abia apoi ca sportiv profesionist.

Sigur, viața mea înseamnă în continuare în mare parte antrenament, somn, alimentație bună, tot ceea ce vine odată cu pregătirea. Dar a trebuit să fac un efort mare, care mi-a luat un an, un an și jumătate, pentru a face această tranziție și pentru a trăi viața. Să am grijă de hobby-urile mele”, a spus Popovici.

FOTO. David Popovici a dat autografe la Paris

Popovici a vorbit și despre hobby-urile sale:

„Îmi plac mașinile, îmi plac motocicletele, conduc, merg pe motocicletă, îmi place să călătoresc, îmi place să explorez munții și toate lucrurile astea”, a mai spus înotătorul român.

David Popovici: „Acum ce urmează? Tocmai am terminat jocul! Ar trebui să mă retrag?”

Chalmers a vorbit apoi despre presiunea care apare după câștigarea unui titlu olimpic și despre dificultatea de a găsi un nou obiectiv după atingerea celui mai important țel al carierei. Popovici a recunoscut că s-a confruntat cu această problemă după Jocurile Olimpice de la Paris.

„Este un paradox în sine. Toată lumea crede: «Ar trebui să fii în al nouălea cer, tocmai ai realizat tot ce ai spus vreodată că vrei, ești campion olimpic». Și știu că este o problemă de privilegiat, știu. Să suferi din cauza succesului, să suferi pentru că ești campion olimpic. Știu, știu, cruțați-mă.

Da, este o provocare foarte mare în sine și poate deveni destul de singuratic în interiorul tău, atunci când simți că ai terminat jocul. Pentru mine, în copilărie, acesta a fost cel mai mare obiectiv posibil. Punct. Și după ce, slavă Domnului, am reușit, am fost: «Bun, și acum ce urmează? Tocmai am terminat jocul? Ar trebui să mă retrag?»”, a mai spus acesta.

Nu. Și mi-am dat seama, de-a lungul anilor, că trebuia pur și simplu să-mi schimb mentalitatea și să mă întorc mai mult la motivele pentru care am început să înot: strict pentru bucuria de a o face, strict pentru performanță, excelență și toate valorile extraordinare care vin odată cu asta. David Popovici, înotător român

Popovici, despre Chalmers: „Ești cel mai bun înotător de 100 m liber de până acum”

Chalmers l-a prezentat pe român drept „cel mai bun înotător din lume”, iar Popovici i-a răspuns cu o declarație despre longevitatea și constanța australianului.

„Sunt fericit, foarte fericit să fiu intervievat chiar de Kyle Chalmers. Evident, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și vreau să spun acum ceva ce cred de mult timp, dar nu știu dacă ți-am spus vreodată în față.

În opinia mea, ești cel mai bun înotător de 100 m liber de până acum, ești de departe cel mai constant, pur și simplu cel mai solid înotător de 100 m liber.

Iar eu îmi doresc ca într-o zi să ajung o legendă la fel de mare precum ești tu pentru mine acum. Din nou, e un privilegiu să fiu intervievat de tine, am crescut urmărindu-ți cursele și toate celelalte”, a spus sportivul român.

Popovici: „Un timp sub 47 de secunde va deveni standardul doar pentru a prinde finala”

Chalmers a remarcat progresul uriaș al probei de 100 m liber și numărul tot mai mare de sportivi care coboară sub bariera de 47 de secunde.

„Înotul a devenit cu o jumătate de secundă mai rapid. Pentru cei care nu înoată, asta poate nu înseamnă nimic, dar pentru noi înseamnă enorm.

Putem vedea foarte clar cât de mult evoluează înotul. Sunt foarte mulți băieți care coboară acum sub 47 de secunde și nici nu-mi pot imagina cum va fi anul viitor, la Mondiale, și apoi la Los Angeles 2028.

Cred că un timp sub 47 de secunde va deveni standardul doar pentru a prinde finala”.

FOTO. David Popovici, în finala de 100m liber

Chalmers, la rândul său, a spus că evoluția probei îl entuziasmează:

„Ca fan, săptămâna aceasta, stând și urmărind Europenele, am văzut trei timpi de 46 de secunde live.

Sunt de acord: anul viitor cred că va trebui să înoți 47.0 sau poate chiar mai repede doar pentru a te califica în finală.

Este extrem de interesant pentru un fan al înotului ca mine să vadă cum sportul începe să se schimbe, nu doar în proba noastră, ci în foarte multe probe”, a spus australianul.

Secretul calmului lui Popovici înaintea curselor

Australianul l-a întrebat și cum reușește să rămână atât de liniștit înaintea celor mai importante curse.

„Cred că unul dintre lucrurile care ajută cu adevărat un sportiv să acceseze această «superputere», de a rămâne calm înaintea unei curse are foarte mult de-a face cu munca pe care ai depus-o.

Sună foarte simplu, poate chiar plictisitor, și da, e evident, dar este vorba cu adevărat despre toate detaliile care nu au fost niciodată ignorate în pregătirea ta.

Sunt sigur că știi foarte bine despre ce vorbesc. Atunci când știi că ai făcut tot ce ai putut mai bine la antrenamente și că aproape nu există niciun detaliu pe care să-l fi ratat, când urci pe blocstart nu prea mai sunt multe alte sentimente care să te cuprindă în afară de încredere.

Așadar, să știi că ți-ai făcut treaba este cel mai bun secret, cel mai bun truc. Din nou, sună evident, dar chiar despre asta este vorba”, a mai spus Popovici.

În cazul meu personal, are foarte mult de-a face și cu faptul că sunt liniștit cu mine însumi, că sunt împăcat cu mine. Familia mea este bine, avem grijă unii de alții și, atât timp cât am această pace și această liniște în viața mea, sunt capabil să fac ceea ce știu cel mai bine: să înot repede, cred. David Popovici, înotător român

David Popovici: „Nu am nimic de demonstrat”

Popovici a vorbit și despre atmosfera dinaintea curselor, când înotătorii își așteaptă rândul să intre în bazin.

„Încerc și eu să intru puțin în mintea celuilalt, dar nu este neapărat un obiectiv. Pur și simplu sunt eu însumi. De obicei, și știi, am fost împreună în multe curse, înaintea unor finale mondiale foarte importante, iar după aceea am împărțit și podiumul.

Sunt un tip foarte vorbăreț. Sunt destul de sociabil. Îți cunosc rutina, cunosc rutina tuturor, iar tu cunoști rutina tuturor. De exemplu, știu că Dressel obișnuia să fie foarte nonșalant, dar nu într-un mod arogant. Era foarte calm și tocmai asta era destul de intimidant. Știu ce face Richards, știu ce faci tu și, din nou, în opinia mea, tu ești unul dintre cei mai calmi.

Eu pur și simplu sunt eu. Vorbesc cu toată lumea. Nu ai nevoie de foarte mult din teatrul ăsta. Am văzut recent un citat care mi-a plăcut foarte mult și sper să mi-l amintesc corect: «Vânătorul care strigă înainte să elibereze săgeata își pierde prada» sau ceva de genul acesta.

Așa că nu există niciun motiv. Sunt un tip foarte calm, dacă are sens formularea. Sunt aici să fiu eu însumi, sunt aici să înot. Nu-mi pasă să impresionez pe nimeni. Nu am nimic de demonstrat. Mi-am demonstrat mie până acum tot ce trebuia. Nu-mi pasă de nimic altceva”, a mai spus Popovici.

Amintirea primei finale olimpice: „Eram încă un copil”

Popovici și-a amintit și de Jocurile Olimpice de la Tokyo, când a ajuns pentru prima dată într-o finală olimpică de 100 m liber și s-a trezit concurând cu Chalmers și Caeleb Dressel.

„Toată lumea trebuia să arate că este masculul dominant. Și uneori asta îți câștiga curse. Îmi amintesc, și nu cred că am mai spus asta, că prima dată când am concurat cu Kyle a fost în finala primei mele Olimpiade, la Tokyo, în 2021.

Eram foarte tânăr, nici nu împlinisem 17 ani, și eram alături de tine, alături de Caeleb Dressel și de toate numele acelea mari. Înainte de cursă eram puțin speriat, eram încă un copil. Și îmi amintesc că, de exemplu, când a intrat Dressel, era foarte calm. Toată lumea era puțin surprinsă de cât de calm era.

Nu s-a îmbărbătat, doar a sărit. A sărit atât de sus încât călcâiele lui aproape că ajungeau deasupra capetelor noastre. Și parcă am simțit în aer cum toată lumea s-a uitat puțin una la alta și mi-am spus: «Gata, a câștigat cursa chiar aici. La naiba, tocmai a câștigat cursa».

Și chiar m-a bătut cu mult în ziua aceea, dar între voi a fost o cursă foarte, foarte strânsă și foarte rapidă”, a spus înotătorul român.

47.02 a fost timpul cu care Caeleb Dressel a câștigat finala masculină de 100 m liber de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, disputate în 2021, stabilind atunci un record olimpic. David Popovici s-a clasat pe locul 7, cu 48.04

Chalmers a pierdut atunci aurul olimpic în fața lui Dressel la o diferență infimă și a recunoscut că rezultatul încă îl urmărește.

„La momentul respectiv, cu siguranță. Am pierdut la 0,06 secunde, iar asta încă mă bântuie și astăzi. Pentru că, așa cum știi, devii campion olimpic, toată lumea te prezintă drept campionul olimpic, iar apoi vine un moment în care nu mai ești campionul olimpic en-titre.

Și este inevitabil. La un moment dat în carieră sau în viață trebuie să te pregătești pentru faptul că nu vei mai fi cunoscut drept actualul campion olimpic”, a mărturisit australianul.

Clasamentul finalei din 2021:

Caeleb Dressel - 47.02

Kyle Chalmers - 47.08

Kliment Kolesnikov - 47.44

Maxime Grousset - 47.72

Hwang Sunwoo - 47.82

Alessandro Miressi - 47.86

David Popovici - 48.04

Nándor Németh - 48.10

0,57 secunde este diferența dintre recordurile personale ale lui David Popovici (46.51) și Kyle Chalmers la 100 m liber (47.08)

Ce vrea David Popovici să lase în urmă: „Vreau să fiu mai mult decât atât”

Spre finalul discuției, Chalmers l-a întrebat pentru ce și-ar dori să fie ținut minte după retragere.

„Sincer, nu-mi pasă foarte mult să fiu ținut minte ca persoană, ca nume. Nu urmăresc asta. Mai degrabă, mi-aș dori ca impactul meu asupra sportului, cel puțin în România, să fie resimțit.

Vreau ca moștenirea mea, dacă o pot numi așa, și care va deveni o moștenire în viitor, să fie legată de ceea ce am făcut pentru sport și de felul în care am influențat pozitiv și am schimbat modul în care oamenii, societatea din România, se raportează la sport. Pentru că acum lucrurile pot fi mult mai bune.

Toate aceste lucruri, toate medaliile și toate performanțele despre care vorbesc, inclusiv ceea ce am realizat la Paris, sper doar să se adune și să ducă la ceva mai mare decât mine.

Pentru că mi s-ar părea destul de egoist din partea mea să încerc doar să-mi scriu numele în istorie și atât. Vreau să fiu mai mult decât atât”, a mai spus Popovici.

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