Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj
Foto: Facebook/Dinamo
Superliga

Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 18:07
  • Dinamo l-a prezentat oficial, marți, pe Dean Zandbergen (24 de ani), atacant venit de la VVV-Venlo, echipă din liga secundă a Olandei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Batavul și-a anunțat plecarea după victoria cu FC Emmen, scor 4-0, meci în care a marcat de două ori și și-a luat rămas-bun de la suporterii formației din Venlo.

„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului
Citește și
„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului
Citește mai mult
„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului

Dinamo l-a transferat pe Dean Zandbergen

Noul atacant al „câinilor” a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, până în vara anului 2029.

„Bine ai venit, Dean Zandbergen! Ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord de transfer cu clubul olandez VVV-Venlo pentru atacantul în vârstă de 24 de ani, Dean Zandbergen.

De-a lungul carierei sale, Dean a evoluat pentru cluburile olandeze Sparta Rotterdam, FC Dordrecht și VVV-Venlo.

În sezonul recent încheiat, Dean a bifat un număr de 34 de meciuri în divizia secundă olandeză pentru Venlo, reușind să înscrie 15 goluri și oferind 3 pase decisive.

În acest început de sezon, tot pentru Venlo a jucat în 4 meciuri, reușind să înscrie 4 goluri.

Dean a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane, până la data de 30.06.2029. Îi urăm mult succes lui Dean la Dinamo și cât mai multe realizări în tricoul alb-roșu!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

În prima parte a acestui sezon, Zandbergen a bifat câte o „dublă” în meciurile cu Heracles Almelo și FC Emmen.

Vârful olandez a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu echipa antrenată de Nuno Campos.

Dragi fani ai lui Dinamo, sunt foarte fericit că sunt aici și abia aștept să joc pentru cel mai mare și iubit club din România. Cu stimă, Dean. Este o onoare să fii un „câine roșu”. Dean Zandbergen, atacant Dinamo

La noua sa echipă, Dean Zandbergen se va lupta pentru un loc de titular în atac cu Oliver Hintsa, Alexandru Pop, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș, care în prezent este accidentat.

Olandezul va putea debuta pentru Dinamo miercuri, în duelul cu Sporting Liești din grupele Cupei României.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Dean Zandbergen, conform Transfermarkt

Citește și

LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară
Cupa Romaniei
19:53
LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară
Citește mai mult
LIVE Sporting Liești - Dinamo, în grupele Cupei României » Și FCSB joacă în această seară
„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului
Liga 3
17:36
„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului
Citește mai mult
„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
dinamo bucuresti transfer liga 1 Dean Zandbergen
Știrile zilei din sport
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Nationala
16:51
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Citește mai mult
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Superliga
15:32
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Citește mai mult
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Campionate
15:50
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Citește mai mult
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Stranieri
10:06
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:25
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
20:17
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
20:00
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
20:10
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Liga 2
13:25
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia, amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Citește mai mult
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Superliga
11:22
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Citește mai mult
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Campionate
16:25
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Citește mai mult
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
B365
07:45
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
Citește mai mult
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share