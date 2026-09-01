Dinamo are atacant! „Câinii” l-au prezentat pe jucătorul cerut cu insistență de Nuno Campos și de fani. Primul său mesaj

Dinamo l-a prezentat oficial, marți, pe Dean Zandbergen (24 de ani), atacant venit de la VVV-Venlo, echipă din liga secundă a Olandei.

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Batavul și-a anunțat plecarea după victoria cu FC Emmen, scor 4-0, meci în care a marcat de două ori și și-a luat rămas-bun de la suporterii formației din Venlo.

Dinamo l-a transferat pe Dean Zandbergen

Noul atacant al „câinilor” a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, până în vara anului 2029.

„Bine ai venit, Dean Zandbergen! Ne bucurăm să anunțăm că am ajuns la un acord de transfer cu clubul olandez VVV-Venlo pentru atacantul în vârstă de 24 de ani, Dean Zandbergen.

De-a lungul carierei sale, Dean a evoluat pentru cluburile olandeze Sparta Rotterdam, FC Dordrecht și VVV-Venlo.

În sezonul recent încheiat, Dean a bifat un număr de 34 de meciuri în divizia secundă olandeză pentru Venlo, reușind să înscrie 15 goluri și oferind 3 pase decisive.

În acest început de sezon, tot pentru Venlo a jucat în 4 meciuri, reușind să înscrie 4 goluri.

Dean a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane, până la data de 30.06.2029. Îi urăm mult succes lui Dean la Dinamo și cât mai multe realizări în tricoul alb-roșu!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

În prima parte a acestui sezon, Zandbergen a bifat câte o „dublă” în meciurile cu Heracles Almelo și FC Emmen.

Vârful olandez a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu echipa antrenată de Nuno Campos.

Dragi fani ai lui Dinamo, sunt foarte fericit că sunt aici și abia aștept să joc pentru cel mai mare și iubit club din România. Cu stimă, Dean. Este o onoare să fii un „câine roșu”. Dean Zandbergen, atacant Dinamo

La noua sa echipă, Dean Zandbergen se va lupta pentru un loc de titular în atac cu Oliver Hintsa, Alexandru Pop, Mamoudou Karamoko și George Pușcaș, care în prezent este accidentat.

Olandezul va putea debuta pentru Dinamo miercuri, în duelul cu Sporting Liești din grupele Cupei României.

500.000 de euro este cota de piață a lui Dean Zandbergen, conform Transfermarkt

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