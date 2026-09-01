„Virușii verzi” vor să fie doctori în fotbal FOTO. Prezentare inedită de lot în centrul Clujului

Sănătatea Cluj, formație ce evoluează în Liga 3, a ales să-și prezinte într-un mod inedit lotul pentru sezonul 2026/2027.

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„Virușii verzi” au lăsat pentru o zi echipamentul de fotbal și au îmbrăcat halate chirurgicale chiar în centrul orașului Cluj-Napoca.

FOTO. Jucătorii de la Sănătatea Cluj s-au îmbrăcat în doctori

„Când facem o fotografie de grup, o facem cu stil! Jucătorii de la Sănătatea Cluj au îmbrăcat halate de medici și s-au fotografiat în centrul Clujului. De ce? Pentru că suntem Sănătatea și vrem un sezon în care să jucăm cu precizie chirurgicală și să ajungem în play-off.

„SĂNĂTATEA, ÎNAINTE DE TOATE» este motto-ul după care ne ghidăm în acest sezon. Suntem a treia echipă din Cluj-Napoca și am plecat din kilometrul zero al Clujului spre obiectivul din sezonul recent început.

Vrem să fim doctori în fotbal și, la finalul campionatului, să ne întoarcem în centrul orașului pentru a sărbători.

«Virușii verzi» ies mereu în evidență. Noi să fim sănătoși! Hai, Sănătatea!”, se arată în postarea celor de la Sănătatea Cluj de pe Facebook.

Jucătorii Sănătății Cluj, îmbrăcați în doctori în centrul orașului Cluj-Napoca / Foto: Facebook @CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca

Sănătatea Cluj a început cu dreptul noul sezon din Liga 3. Formația antrenată de Vasile Miriuță s-a impus cu 5-0 în fața echipei Transilvania Sport Academy. „Virușii verzi” fac parte din Seria 8.

Ardelenii au fost o prezență constantă în Cupa României, în ultimii 20 de ani și chiar au reușit să facă victime importante, însă în această stagiune au ratat calificarea în grupe, după ce au fost învinși de CIL Blaj în turul al treilea al calificarilor.

Lotul Sănătății Cluj în sezonul 2026/27:

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