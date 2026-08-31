Vine la Dinamo! Și-a luat adio de la echipa sa cu o „dublă” și a anunțat că merge în România: „Sper să fie o aventură frumoasă”

Dean Zandbergen (24 de ani), atacantul și căpitanul lui VVV-Venlo, club care joacă în liga secundă din Olanda, a confirmat că este foarte aproape să semneze cu Dinamo București.

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Olandezul și-a anunțat plecarea după victoria cu FC Emmen, scor 4-0, meci în care a marcat de două ori și și-a luat rămas-bun de la suporterii formației din Venlo.

Dean Zandbergen și-a anunțat venirea la Dinamo: „Mă îndrept într-acolo ”

La finalul partidei, Zandbergen a vorbit despre transfer și a confirmat că destinația sa ar urma să fie Dinamo.

„Este foarte frumos să-ți iei rămas-bun în acest fel, cu o victorie frumoasă și două goluri. Sunt mândru de echipă. Da, într-adevăr, voi pleca”, a spus atacantul.

Întrebat dacă urmează să ajungă la Dinamo București, olandezul a răspuns:

„Da, sunt șanse mari să se întâmple. Planul este ca totul să fie finalizat oficial în cursul săptămânii viitoare. În principiu, mâine voi fi lăsat să plec, iar apoi mă voi îndrepta într-acolo”, a declarat acesta, după meci.

Am purtat discuții cu oamenii din club și cu antrenorul. Planul a fost unul bun. Încă sunt la vârsta potrivită pentru astfel de aventuri. Nu am copii și nu am alte obligații. M-am gândit: «De ce nu?». Sper să fie o aventură frumoasă. Dacă totul decurge conform planului, voi semna pe trei ani. Cred că totul se va rezolva. Dean Zandbergen

Fotbalistul a adăugat că vede mutarea la Dinamo ca pe un pas înainte în carieră.

„La un moment dat, după ce joci aici o perioadă, îți dorești să continui să te dezvolți. Cred că acesta este un pas următor foarte bun pentru cariera mea.

Și acesta este un pas înainte. Treci din liga a doua olandeză într-un campionat în care vei lupta în partea de sus a clasamentului.

Dinamo nu evoluează încă în cupele europene, dar sper să contribui eu la asta”, a mai spus fotbalistul.

Vârful evoluează din februarie 2025 la VVV-Venlo, unde este și căpitanul echipei.

500.000 de euro este cota de piață a lui Dean Zandbergen, conform Transfermarkt

În stagiunea precedentă, vârful a fost golgheterul echipei, cu 15 goluri marcate în 35 de partide disputate. A oferit și 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, olandezul a mai trecut pe la SV TOGB Berkel și Sparta Rotterdam.

Și începutul actualei stagiuni a fost foarte bun. După primele patru etape, atacantul are deja patru goluri, după câte o „dublă” reușită împotriva lui Heracles Almelo și FC Emmen.

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