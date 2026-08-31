FCSB s-a sucit! Vali Crețu revine la echipă de mâine » Va fi  titular cu Dinamo: „A fost ordinul meu” +38 foto
Valentin Crețu. Foto: Imago
Superliga

FCSB s-a sucit! Vali Crețu revine la echipă de mâine » Va fi titular cu Dinamo: „A fost ordinul meu”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 12:50
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 12:50
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, s-a răzgândit în privința lui Valentin Crețu (37 de ani), după înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-3, din etapa #7 a Ligii 1.
  • Decizia vine la doar câteva zile după scandalul de la antrenamente, în urma căruia Crețu fusese scos din lot și ajunsese aproape de o despărțire de club.
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Deși anunțase că fundașul dreapta nu va mai evolua pentru echipă, Becali a decis ca acesta să revină de marți la antrenamente și să fie titular în derby-ul cu Dinamo.

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Răsturnare de situație la FCSB. Becali îl iartă pe Crețu

Becali a anunțat, luni, că fundașul va reveni sub comanda lui Marius Baciu.

„Ordinul meu a fost ca Vali Crețu să revină la echipă de mâine. Crețu are nebuniile lui.

Toată lumea îl știe că e tra-la-la. Dar Crețu revine la echipă! Și o să aducem 2-3 jucători”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Tensiunile ar fi început la antrenamentul de joi, după ce Florin Tănase ar fi părăsit ședința, nemulțumit de unele remarci ale lui Lucian Filip.

Gestul căpitanului ar fi provocat reacții în vestiar, iar Valentin Crețu i-ar fi cerut „secundului” să intervină.

Situația ar fi degenerat spre finalul antrenamentului, când Crețu ar fi avut un schimb dur de replici cu Mihai Stoica. Oficialul FCSB i-ar fi spus fundașului: „Crețule, pleacă, că te bat!”, conform gsp.ro.

Întrebat cum va fi primit Crețu după tensiunile din ultimele zile, patronul FCSB a răspuns:

El, Crețu, să zică: «Bună ziua, domnule președinte!». Și: «Bună ziua, Crețule!». Și gata. Gigi Becali, patron FCSB

Becali a mers mai departe și a spus că Valentin Crețu va începe din primul minut derby-ul cu Dinamo.

„Ce să accepte el? El abia așteaptă. El ia bani. Nu știu cât are, dar el nu vrea să plece. El vrea să stea.

De ce să stea? Să doarmă la cantonament? Va fi titular cu Dinamo? 100%!”, a declarat Becali.

Crețu evoluează la FCSB din 2019 și a adunat 252 de meciuri în tricoul roș-albastru.

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