Drăguș a reziliat Situația atacantului în Turcia e rezolvată. Urmează FCSB!
Denis Drăguș
Stranieri

Drăguș a reziliat Situația atacantului în Turcia e rezolvată. Urmează FCSB!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 20:20
  • Clubul Trabzonspor a anunțat în această seară că i-a reziliat contractul lui Denis Drăguș (27 de ani).
  • Atacantul român urmează să fie prezentat de FCSB, după ce Gigi Becali (68 de ani) a anunțat astăzi că Drăguș a semnat cu formația roș-albastră.
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Denis Drăguș nu a mai intrat în planurile clubului turc în acest sezon, deși mai avea contractul valabil până în 2028.

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Denis Drăguș a reziliat contractul cu Trabzonspor

„Contractul dintre clubul nostru și fotbalistul nostru profesionist, Denis Drăguș, a fost reziliat de comun acord”, a transmis Trabzonspor pe rețelele de socializare.

Denis Drăguș a fost transferat de Trabzonspor în vara anului 2024 de la Standard Liege, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro.

După un sezon a fost cedat sub formă de împrumut la Eyupspor, iar mai apoi la Gaziantep. Drăguș se desparte astfel de clubul turc, în tricoul căruia a jucat 26 de meciuri și a marcat 3 goluri.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt
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Drăguș urmează să fie prezentat de FCSB

Gigi Becali a anunțat astăzi că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar au semnat cu FCSB.

„Toate cele 3 transferuri sunt închise. Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. Poimâine, cred că vor fi prezentați. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți 3 și gata.

Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da. Jucam un meci direct cu ei, o echipă de valoare, ne băteau. Craiova are jucători valoroși. Numai cu Craiova ne băteam acolo sus”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Becali a anunțat că Drăguș va avea o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.

„Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. - Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș.

Am zis: «Îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând». I-am pus clauză 4 milioane”, a mai spus patronul FCSB.

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