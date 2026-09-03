Dan Petrescu (58 de ani) a acordat un interviu pentru presa din Italia, în care a vorbit despre transferul lui Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone.

Antrenorul a comentat debutul fostului său elev și i-a oferit un sfat care l-ar ajuta să se impună în Serie A.

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Clubul italian a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l împrumuta pe atacantul celor de la FCSB.

Clubul patronat de Gigi Becali va încasa alte 3,5 milioane, dacă Frosinone va rămâne în Serie A, moment care va declanșa clauza de transfer definitiv.

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Dan Petrescu, despre Daniel Bîrligea: „Important va fi să i se acorde încredere”

Miercuri, Dan Petrescu a fost prezent în tribunele stadionului Mapei pentru a-l urmări pe Daniel Bîrligea la meciul din Cupa Italiei cu Sassuolo.

Atacantul român a fost titular și a înscris în minutul 56, la scorul de 1-1, dar reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Frosinone a pierdut apoi la penalty-uri.

„Cu siguranță sunt foarte emoționat, pentru că eu am fost cel care i-a oferit debutul în prima ligă din România și am crezut mereu în el.

Eram sigur că va face pasul înainte. Îi va fi greu în Italia, dar, cu calitățile sale, va reuși să se impună. Este un fotbalist serios și foarte talentat”, a declarat Dan Petrescu, conform tuttofrosinone.com.

58 de meciuri a jucat Daniel Bîrligea sub comanda lui Dan Petrescu la CFR Cluj. A marcat 16 goluri și a oferit 5 pase decisive

Dan Petrescu a explicat și care este calitatea lui Daniel Bîrligea care îl va ajuta să se impună în Italia.

„Cea mai bună calitate a lui este viteza combinată cu forța, iar în careu sunt puțini jucători ca el. Și eu am jucat în Italia (n.r. la Foggia și Genoa), iar primul an nu a fost ușor. Important va fi să i se acorde încredere. Cu cât joacă mai mult, cu atât se va îmbunătăți”, a mai spus antrenorul.

Trebuie să fie umil și să muncească din ce în ce mai mult. În Italia i se va cere și să se apere, așa că va trebui să alerge foarte mult. Dan Petrescu, sfat pentru Daniel Bîrligea

Dan Petrescu consideră că antrenorul clubului italian va juca un rol important în dezvoltarea lui Bîrligea.

„Pentru el, Frosinone este locul potrivit, dar, repet, cel mai important este ca antrenorul să creadă în el”.

FOTO. Golul anulat al lui Daniel Bîrligea în meciul cu Sassuolo

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