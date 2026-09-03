Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră +24 foto
Denis Drăguș a semnat cu FCSB. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Superliga

Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 11:56
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că transferurile lui Denis Drăguș (27 de ani), Meriton Korenica (29 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani) sunt închise, iar cei trei urmează să fie prezentați în următoarele zile.
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În ultimele zile, situația lui Drăguș a fost una schimbătoare. Atacantul nu mai intra în planurile lui Trabzonspor, iar presa din Bulgaria anunțase miercuri negocieri avansate cu Levski Sofia. Dar Becali a anunțat miercuri seară că s-a înțeles cu jucătorul.

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Gigi Becali a anunțat că a rezolvat trei dintre cele patru mutări dorite: „Acum ne putem bate cu Craiova”

Astăzi, Becali a dezvăluit că FCSB a obținut semnăturile tuturor celor trei jucători: Drăguș, Korenica și Muhar.

„Toate cele 3 transferuri sunt închise. Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. Poimâine, cred că vor fi prezentați. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți 3 și gata.

Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da. Jucam un meci direct cu ei, o echipă de valoare, ne băteau. Craiova are jucători valoroși. Numai cu Craiova ne băteam acolo sus”, a declarat Gigi Becali, joi, conform fanatik.ro.

FOTO. FCSB, antrenament înainte de meciul cu FC Argeș (5-0)

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FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Becali a anunțat că Drăguș va avea o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.

„Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. - Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș.

Am zis: «îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând». I-am pus clauză 4 milioane”, a mai spus patronul FCSB.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Denis Drăguș. În sezonul trecut, atacantul a disputat în total 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele pentru Gaziantep

Meriton Korenica, cotat la 3 milioane de euro, a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive. În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

Karlo Muhar, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, a adunat 33 de meciuri în sezonul trecut, cu 3 goluri și 6 pase decisive.

Dintre țintele anunțate de Gigi Becali, singurul transfer rămas nerezolvat este cel al lui Jovo Lukic. Patronul FCSB a spus că este dispus să ofere până la două milioane de euro pentru atacantul lui U Cluj, însă ardelenii consideră suma prea mică.

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