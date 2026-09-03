Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că transferurile lui Denis Drăguș (27 de ani), Meriton Korenica (29 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani) sunt închise, iar cei trei urmează să fie prezentați în următoarele zile.

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În ultimele zile, situația lui Drăguș a fost una schimbătoare. Atacantul nu mai intra în planurile lui Trabzonspor, iar presa din Bulgaria anunțase miercuri negocieri avansate cu Levski Sofia. Dar Becali a anunțat miercuri seară că s-a înțeles cu jucătorul.

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Astăzi, Becali a dezvăluit că FCSB a obținut semnăturile tuturor celor trei jucători: Drăguș, Korenica și Muhar.

„Toate cele 3 transferuri sunt închise. Și Drăguș. Am semnat, mi-a dat contractul, l-am semnat, doar trebuie să vină încoace. Poimâine, cred că vor fi prezentați. Drăguș cred că vine mâine. Important e că i-am semnat pe toți 3 și gata.

Noi nu ne puteam bate cu U Craiova. Dar acum, după aceste transferuri, da. Jucam un meci direct cu ei, o echipă de valoare, ne băteau. Craiova are jucători valoroși. Numai cu Craiova ne băteam acolo sus”, a declarat Gigi Becali, joi, conform fanatik.ro.

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Becali a anunțat că Drăguș va avea o clauză de reziliere de 4 milioane de euro.

„Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. - Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș.

Am zis: «îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând». I-am pus clauză 4 milioane”, a mai spus patronul FCSB.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș. În sezonul trecut, atacantul a disputat în total 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele pentru Gaziantep

Meriton Korenica, cotat la 3 milioane de euro, a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive. În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

Karlo Muhar, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, a adunat 33 de meciuri în sezonul trecut, cu 3 goluri și 6 pase decisive.

Dintre țintele anunțate de Gigi Becali, singurul transfer rămas nerezolvat este cel al lui Jovo Lukic. Patronul FCSB a spus că este dispus să ofere până la două milioane de euro pentru atacantul lui U Cluj, însă ardelenii consideră suma prea mică.

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