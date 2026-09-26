Man nu s-a putut bucura de gol Atacantul naționalei, după înfrângerea cu Suedia: „Dezamăgirea e mare” » Ce spune Ionuț Radu despre golul lui Gyokeres

Suedia - România 2-1. Dennis Man (28 de ani) și Ionuț Radu (29 de ani) au vorbit după înfrângerea suferită în Liga Națiunilor.

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Suedezii au deschis scorul prin Alexander Isak, în minutul 20, Dennis Man a egalat pentru România în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

Dennis Man și Ionuț Radu, după eșecul din Suedia: „Dezamăgirea este mare”

„O partidă grea, după cum s-a văzut și din afara terenului. Am încercat să creăm probleme, dar am reușit destul de puțin. Cu siguranță se poate mai mult la fiecare meci. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea este mare.

Asta ar trebui să ne dea de gândit, să analizăm foarte bine. Avem șansa să jucăm din nou cu ei, dar până atunci ne așteaptă un meci în două zile și trebuie să fim pregătiți”, a spus Dennis Man, la Antena 1.

FOTO. Golul marcat de Dennis Man în partida cu Suedia

Întrebat despre următoarea partidă, cu Bosnia, care se va disputa fără spectatori, atacantul a spus:

„Păcat că jucăm cu stadionul gol, dar avem nevoie de puncte și trebuie să dăm maximum.

Doream să le oferim fanilor o victorie în această seară, dar, din păcate, nu am reușit”.

Ionuț Radu consideră că România putea obține mai mult la Stockholm.

„Normal, cred că se putea mai mult. Am jucat împotriva unei echipe cu o foarte mare experiență, cu jucători care joacă la un nivel foarte înalt.

Dar eu cred că am arătat că putem fi foarte competitivi și cred că echipa a făcut un meci foarte bun”.

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Portarul a fost întrebat și despre faza golului de 2-1, când mingea respinsă de el a ajuns la Gyokeres.

„Habar n-am, nu știu. A fost puțină neșansă, pentru că a fost Gyökeres acolo. Normal, ca portar, respingi mingea în lateral.

S-a întâmplat să fie Gyökeres, a fost gol. Nu cred că puteam face mai mult, dar asta a fost. A fost un meci bun din partea tuturor și trebuie să începem de la prestația pe care am avut-o în seara asta”, a spus Ionuț Radu.

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