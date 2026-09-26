„Noi doar îi priveam” Balint nu i-a menajat pe „tricolori” după înfrângerea cu Suedia: „I-am lăsat să joace atât de lejer” +56 foto
Echipa naţională a României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

„Noi doar îi priveam” Balint nu i-a menajat pe „tricolori” după înfrângerea cu Suedia: „I-am lăsat să joace atât de lejer”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 00:14
  • Suedia - România 2-1. Gabi Balint (63 de ani), fost internațional român și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, a analizat înfrângerea din prima etapă din Liga Națiunilor.
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Suedia a marcat prin Alexander Isak, în minutul 20, și Viktor Gyokeres, în minutul 43, în timp ce Dennis Man a înscris pentru România în minutul 29.

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Gabi Balint, după înfrângerea României în Suedia: „I-am lăsat să joace atât de lejer, noi doar îi priveam”

Fostul atacant consideră că Suedia a meritat victoria.

„Se putea smulge un rezultat pozitiv. E un rezultat meritat al Suediei, a avut inițiativa pe tot parcursul jocului. Am jucat destul de slab, greoi, cu lipsă de agresivitate.

Cartonașele sunt dovada că am fost prea târziu la anumite recuperări de balon. Nu am reușit să punem atacanții în valoare, am avut doar faza frumoasă din momentul marcării golului.

Jucătorii nu au ritm. Cred că trebuia mai mult”, a spus Balint la Digi Sport.

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Balint a remarcat că România a reușit să echilibreze pentru o perioadă jocul, după începutul bun al elevilor lui Graham Potter.

„Au început foarte bine jocul, poate ne-au și intimidat, însă am reușit să ne revenim, am creat și o ocazie mare prin Louis Munteanu.

M-a nemulțumit că i-am lăsat să joace. Jucau atât de lejer și între linii, noi doar îi priveam, în loc să fim agresivi, să ne ducem să recuperăm mingea. I-am privit prea mult, nu am jucat. Ne-a lipsit viteza”, a mai spus acesta.

Mă așteptam la mai mult de la jucătorii care au intrat, să vină cu ceva în plus. Un joc care nu ne-a încurajat pentru meciurile următoare. Băluță a fost lent, Screciu a intrat în același ritm. Ghiță, mă așteptam să fie schimbat. Avea și cartonaș galben. Dragomir a intrat târziu. Mihăilă a intrat foarte prost în joc. Tănase, la fel. Nu ai ce să zici, toată echipa a fost.. Gabi Balint, fost internațional român

Singurul jucător din defensivă pe care l-a evidențiat a fost Radu Drăgușin.

„Drăgușin s-a ridicat la un nivel destul de bun în defensivă. La golul doi, Ionuț Radu respinge prost, trebuia să o respingă în lateral”, a concluzionat fostul internațional.

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