România - Bosnia se joacă fără spectatori! Motivul neașteptat pentru care nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională: „Imposibil de gestionat”

Naționala României va disputa cu porțile închise meciul cu Bosnia și Herțegovina, programat pe 28 septembrie, pe Arena Națională, după sancțiunea dictată de UEFA.

FRF a decis să nu permită nici accesul copiilor, așa cum s-a întâmplat la alte partide.

Este primul meci oficial pe teren propriu din noul mandat al lui Gheorghe Hagi.

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România va juca fără spectatori cu Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua din noua ediție a Ligii Națiunilor.

România - Bosnia se joacă fără spectatori!

FRF a anunțat, printr-un comunicat, că UEFA a decis ca partida să se dispute cu porțile închise.

Sancțiunea este una rămasă din precedentul ciclu al competiției și are legătură cu incidentele de la meciul România - Kosovo din 15 noiembrie 2024, partidă abandonată înainte de fluierul final după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul.

Spre deosebire de partidele cu Norvegia și Andorra, când FRF a permis accesul copiilor în tribune pentru ca stadionul să nu fie complet gol, de această dată nici copiii nu vor putea asista la meci.

Federația explică faptul că a ținut cont de experiențele anterioare, dar și de problemele logistice și de siguranță pe care le-ar presupune organizarea accesului copiilor la partida cu Bosnia.

FRF explică de ce nici copiii nu vor avea acces pe Arena Națională

Unul dintre argumente este principiul egalității de șanse. FRF spune că nu poate limita accesul la copiii din București și din localitățile apropiate de Capitală, în condițiile în care interesul există la nivelul întregii țări.

„De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor. Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia și Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoțional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experiențele anterioare și principii stricte de echitate și siguranță.

Federația Română de Fotbal nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de șanse pentru zeci de mii de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării, chiar și din județe îndepărtate precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava”, se arată în comunicatul FRF.

Meciul este programat la 21:45

Un alt argument este legat de ora târzie la care se va disputa partida. România - Bosnia este programat la 21:45, iar a doua zi este zi de școală.

FRF consideră că aducerea copiilor din alte județe la București ar fi dificil de gestionat în condiții de siguranță, mai ales în cazul celor care ar avea de parcurs sute de kilometri după terminarea meciului.

„O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească, afectându-le programul educațional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere, chiar și 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii și însoțitorii lor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să și-o asume”, transmite Federația.

Meciul cu Bosnia, primul meci oficial din noul mandat al lui Hagi

Partida cu Bosnia va fi primul meci oficial disputat de România pe teren propriu în noul mandat al lui Gheorghe Hagi.

Naționala României debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia. Urmează partida cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, înaintea revenirii la București.

Pe 5 octombrie, România va juca din nou acasă, cu Suedia, iar de această dată suporterii vor avea acces în tribune.

FOTO. Stadionul pe care se va disputa meciul Suedia - România

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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