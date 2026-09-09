Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio
Ratarea lui Man la Excelsior - PSV 1-2. Foto: Imago
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Alerta Man De ce ar putea juca tot mai puțin la Eindhoven + detalii surprinzătoare de la transferul picat la Lazio

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 12:19
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 12:38
  • Dennis Man nu s-a transferat la Lazio Roma, dar PSV a transferat încă o extremă dreapta și a mai căzut un loc printre opțiunile antrenorului Peter Bosz. 
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Mai sunt doar două săptămâni până la startul campaniei naționalei în Nations League B (25 septembrie, contra Suediei) și situația lui Dennis Man se complică tot mai mult în Olanda.

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Man nu a semnat cu Lazio, dar PSV a mai luat o extremă

Extrema dreaptă, 28 de ani, a fost foarte aproape de a se transfera la Lazio Roma pe ultimii metri de mercato.

Biancocelestii îl voiau împrumut pe „tricolor”, cu opțiune de transfer definitiv la sfârșitul sezonului, dar el a rămas la Eindhoven.

Campion al Olandei sezonul trecut, Man a jucat doar 98 de minute în 4 meciuri la startul noii stagiuni. Fără reușite deocamdată. Foto: Imago Campion al Olandei sezonul trecut, Man a jucat doar 98 de minute în 4 meciuri la startul noii stagiuni. Fără reușite deocamdată. Foto: Imago
Campion al Olandei sezonul trecut, Man a jucat doar 98 de minute în 4 meciuri la startul noii stagiuni. Fără reușite deocamdată. Foto: Imago

Numai că PSV a mai adus un jucător pe postul lui Man. A plătit 9 milioane de euro pentru Sami Ouaissa, internațional batav U21 cumpărat de la NEC Nijmegen.

Director sportiv PSV: „Man a insistat să rămână”

„De ce am făcut acest pas? Exista interes pentru Man și Bajraktarevic și noi am răspuns aducându-l pe Ouaissa.

Ne-am gândit la viitor și la faptul că Ouaissa oferă ceva în plus echipei”, a explicat directorul sportiv al clubului alb-roșu, potrivit Voetbal International.

Tot Earnest Stewart a subliniat diferența dintre Man și Bajraktarevic în perioada de transferuri: „Primul a insistat să rămână. Al doilea nu a făcut-o”.

18 milioane de euro
valorează Dennis Man (Transfermarkt), al 5-lea cel mai scump jucător al lui PSV

Man, după Perisic și Ouaissa pe extrema dreaptă

Odată cu ultima mutare pe „Philips Stadion”, Dennis mai cade un loc printre opțiunile antrenorului Peter Bosz.

Dennis Man și Ivan Perisic, la PSV. Foto: Imago Dennis Man și Ivan Perisic, la PSV. Foto: Imago
Dennis Man și Ivan Perisic, la PSV. Foto: Imago

Ar fi a treia variantă pe aripa dreaptă, anunță jurnaliștii olandezi. După veteranul Ivan Perisic (37 de ani) și după tânărul Ouaissa (21). Bajraktarevic e a patra soluție acum.

Pe extrema stângă sunt trei nume: Van Bommel, Santos și Bouhamdi.

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