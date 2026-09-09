- Dennis Man nu s-a transferat la Lazio Roma, dar PSV a transferat încă o extremă dreapta și a mai căzut un loc printre opțiunile antrenorului Peter Bosz.
Mai sunt doar două săptămâni până la startul campaniei naționalei în Nations League B (25 septembrie, contra Suediei) și situația lui Dennis Man se complică tot mai mult în Olanda.
Man nu a semnat cu Lazio, dar PSV a mai luat o extremă
Extrema dreaptă, 28 de ani, a fost foarte aproape de a se transfera la Lazio Roma pe ultimii metri de mercato.
Biancocelestii îl voiau împrumut pe „tricolor”, cu opțiune de transfer definitiv la sfârșitul sezonului, dar el a rămas la Eindhoven.
Numai că PSV a mai adus un jucător pe postul lui Man. A plătit 9 milioane de euro pentru Sami Ouaissa, internațional batav U21 cumpărat de la NEC Nijmegen.
Director sportiv PSV: „Man a insistat să rămână”
„De ce am făcut acest pas? Exista interes pentru Man și Bajraktarevic și noi am răspuns aducându-l pe Ouaissa.
Ne-am gândit la viitor și la faptul că Ouaissa oferă ceva în plus echipei”, a explicat directorul sportiv al clubului alb-roșu, potrivit Voetbal International.
Tot Earnest Stewart a subliniat diferența dintre Man și Bajraktarevic în perioada de transferuri: „Primul a insistat să rămână. Al doilea nu a făcut-o”.
Man, după Perisic și Ouaissa pe extrema dreaptă
Odată cu ultima mutare pe „Philips Stadion”, Dennis mai cade un loc printre opțiunile antrenorului Peter Bosz.
Ar fi a treia variantă pe aripa dreaptă, anunță jurnaliștii olandezi. După veteranul Ivan Perisic (37 de ani) și după tânărul Ouaissa (21). Bajraktarevic e a patra soluție acum.
Pe extrema stângă sunt trei nume: Van Bommel, Santos și Bouhamdi.