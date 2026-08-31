Man, înapoi în Serie A!  Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată
Man ar putea renunța la tricoul alb-roșu al lui PSV pentru cel bleu al lui Lazio. Foto: Imago
Stranieri

Man, înapoi în Serie A! Un club mare al Italiei negociază pentru „tricolor”, iar afacerea e aproape rezolvată

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 18:55
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 02:08
  • Dennis Man, 27 de ani, ar putea părăsi PSV Eindhoven după un singur sezon. 
  • Nu mai e titular la campioana Olandei și e curtat de un club faimos italian. 
  • Ce a spus directorul sportiv al lui PSV despre Man. Când s-ar putea concretiza transferul. 
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Dennis Man a încheiat sezonul trecut cum nu mai reușise niciodată în carieră.

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Transferat de la Parma la PSV Eindhoven în vara lui 2025, pentru 9,1 milioane de euro, extrema în vârstă de 27 de ani a cucerit Eredivisie, primul său titlu de campion.

15 milioane de euro
este cota lui Dennis Man, conform Transfermarkt

Dennis Man, împrumut de la PSV la Lazio. Opțiune sau obligație de cumpărare

Acum, după o singură stagiune în Olanda, „tricolorul” este foarte aproape de a se întoarce în Italia.

Un club important din Serie A negociază deja pentru Man.

Man a reușit 11 goluri și 7 assisturi în 35 de meciuri la PSV în sezonul trecut. A jucat alte 4 partide în actuala stagiune, fără gol sau pasă decisivă. Foto: Imago Man a reușit 11 goluri și 7 assisturi în 35 de meciuri la PSV în sezonul trecut. A jucat alte 4 partide în actuala stagiune, fără gol sau pasă decisivă. Foto: Imago
Man a reușit 11 goluri și 7 assisturi în 35 de meciuri la PSV în sezonul trecut. A jucat alte 4 partide în actuala stagiune, fără gol sau pasă decisivă. Foto: Imago

Deși directorul sportiv al lui PSV, Earnest Stewart, anunțase că Dennis va părăsi Țările de Jos doar dacă apare „o ofertă greu de refuzat”, afacerea se va realiza sub altă formă.

Dacă Gianluca Di Marzio, de la Sky Sport Italia, a scris pe social media numai că Lazio îl vrea pe Man, jurnalistul batav Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad), și el specialist în mercato, a dezvăluit că e foarte mare posibilitatea ca jucătorul să ajungă la biancocelesti împrumut.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, PSV l-ar ceda astfel, incluzând în acord opțiune sau, mai probabil, obligație de cumpărare pentru Lazio în 2027.

Mutarea lui Man s-ar putea concretiza până marți la ora 21:00

Man, sub contract până în 2029 la Eindhoven, nu mai e titular la echipa antrenată de Peter Bosz în acest start de campionat. De aceea, ar dori și el mutarea pe „Stadio Olimpico”.

Împrumutul s-ar putea concretiza cel târziu marți. Atunci se încheie perioada de transferuri în Italia. La ora locală 20:00. În România, 21:00. 

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