Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă +38 foto
Antrenorul Baciu, doi jucători care nu-și revin, Dawa și Gnahore. Concluzia: altă înfrângere, 1-3 cu UTA. Foto: Sport Pictures
Superliga

Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 12:17
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 12:17
  • FCSB are patru înfrângeri și două egaluri în primele nouă meciuri ale sezonului, în Liga 1 și Conference League. 
  • Motivele acestei perioade întunecate la roș-albaștri, în rândurile de mai jos. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB are un început teribil de sezon. Nu a trecut nici de prima fază la care a participat în cupele europene, pierzând de două ori în turul doi preliminar al Conference League (2-3 și 1-4 cu letonii de la Auda).

„Asta e o povară la FCSB” Baciu s-a supărat pe jucători: „Prunele sunt stricate”. Antrenorul vorbește de presiune și de sistemul care eșuează
Citește și
„Asta e o povară la FCSB” Baciu s-a supărat pe jucători: „Prunele sunt stricate”. Antrenorul vorbește de presiune și de sistemul care eșuează
Citește mai mult
„Asta e o povară la FCSB” Baciu s-a supărat pe jucători: „Prunele sunt stricate”. Antrenorul vorbește de presiune și de sistemul care eșuează

Iar în Liga 1 a fost învinsă în ultimele două etape, 0-1 la Cluj cu CFR și 1-3 la Târgoviște (acasă) cu UTA.

Echipa lui Marius Baciu are patru înfrângeri și două egaluri în cele nouă partide jucate în această stagiune. Numai trei victorii:

  • 2-0 cu FC Argeș (a), 2-0 cu Cszikszereda (d), 3-2 cu Botoșani (a). 

Într-un haos general, care lovește clubul, vestiarul și jocul, echipa e tot mai afectată.

Jucătorii transferați de FCSB au dezamăgit

Care sunt cauzele acestei căderi roș-albastre:

  • Transferuri ratate - Plecarea lui Olaru, fostul căpitan, a lăsat un mare gol, neacoperit. Achizițiile au dezamăgit până acum, mai ales Boutoutaou, Gnahore și Labonne. Despărțirea de Bîrligea a mărit și mai mult problemele ofensive. Tocmai a părăsit FCSB și Tănase, căpitan de la startul campionatului, transferat la Omonia Nicosia. Echipa a rămas fără cei mai buni jucători în câteva luni. 
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery
  • Accidentări în centrul apărării - Doi apărători importanți în ultimii ani, Ngezana și Mihai Popescu, au ratat începutul sezonului din cauza leziunilor suferite. 

Dezastrul sistemului și modificări continue la echipă

  • Sistem nou eșuat - La meciul cu Botoșani, FCSB a trecut la o așezare cu 3 stoperi, pentru că așa a vrut patronul. Tactică la care a renunțat la pauza acelui meci, când era 1-1 (s-a terminat 3-2), dar a fost reluată la 0-1 cu CFR și 1-3 cu UTA. Eșec total. Un sistem nepregătit nu poate deveni eficient peste noapte. 
  • Echipă instabilă - Tot la cererea lui Becali, se modifică mereu, la fiecare meci e alt „11”. Nu se poate crea omogenitate începând permanent cu alți titulari. 
  • Înlocuiri greșite - De cele mai multe ori, mutările în timpul jocului, tot după telefoanele proprietarului, n-au avut efect. La 1-3 cu UTA, FCSB a rămas în zece din minutul 82, după accidentarea lui Politic. Toate cele cinci schimbări fuseseră făcute. 

O mulțime de conflicte interne la FCSB

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

Citește și

„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Superliga
09:16
„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Citește mai mult
„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”
Superliga
00:24
Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”
Citește mai mult
Baciu, scene incredibile după meci VIDEO. S-a certat cu fanii în timp ce dădea autografe: „Hai să jucați voi, mă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
UTA liga 1 analiza ESEC CAUZE fcsb
Știrile zilei din sport
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Stranieri
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Citește mai mult
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Stranieri
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Citește mai mult
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Tenis
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Citește mai mult
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Superliga
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Citește mai mult
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Top stiri
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Superliga
11:45
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Citește mai mult
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Tenis
09:35
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Nationala
09:13
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Citește mai mult
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
31.08
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share