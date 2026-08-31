Haos de nedescris la FCSB Cauzele unui început de sezon în care nimic nu se leagă: clubul, echipa și jocul sunt în derivă

FCSB are patru înfrângeri și două egaluri în primele nouă meciuri ale sezonului, în Liga 1 și Conference League.

Motivele acestei perioade întunecate la roș-albaștri, în rândurile de mai jos.

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FCSB are un început teribil de sezon. Nu a trecut nici de prima fază la care a participat în cupele europene, pierzând de două ori în turul doi preliminar al Conference League (2-3 și 1-4 cu letonii de la Auda).

Iar în Liga 1 a fost învinsă în ultimele două etape, 0-1 la Cluj cu CFR și 1-3 la Târgoviște (acasă) cu UTA.

Echipa lui Marius Baciu are patru înfrângeri și două egaluri în cele nouă partide jucate în această stagiune. Numai trei victorii:

2-0 cu FC Argeș (a), 2-0 cu Cszikszereda (d), 3-2 cu Botoșani (a).

Într-un haos general, care lovește clubul, vestiarul și jocul, echipa e tot mai afectată.

Jucătorii transferați de FCSB au dezamăgit

Care sunt cauzele acestei căderi roș-albastre:

Transferuri ratate - Plecarea lui Olaru, fostul căpitan, a lăsat un mare gol, neacoperit. Achizițiile au dezamăgit până acum, mai ales Boutoutaou, Gnahore și Labonne. Despărțirea de Bîrligea a mărit și mai mult problemele ofensive. Tocmai a părăsit FCSB și Tănase, căpitan de la startul campionatului, transferat la Omonia Nicosia. Echipa a rămas fără cei mai buni jucători în câteva luni.

Accidentări în centrul apărării - Doi apărători importanți în ultimii ani, Ngezana și Mihai Popescu, au ratat începutul sezonului din cauza leziunilor suferite.

Dezastrul sistemului și modificări continue la echipă

Sistem nou eșuat - La meciul cu Botoșani, FCSB a trecut la o așezare cu 3 stoperi, pentru că așa a vrut patronul. Tactică la care a renunțat la pauza acelui meci, când era 1-1 (s-a terminat 3-2), dar a fost reluată la 0-1 cu CFR și 1-3 cu UTA. Eșec total. Un sistem nepregătit nu poate deveni eficient peste noapte.

Echipă instabilă - Tot la cererea lui Becali, se modifică mereu, la fiecare meci e alt „11”. Nu se poate crea omogenitate începând permanent cu alți titulari.

Tot la cererea lui Becali, se modifică mereu, la fiecare meci e alt „11”. Nu se poate crea omogenitate începând permanent cu alți titulari. Înlocuiri greșite - De cele mai multe ori, mutările în timpul jocului, tot după telefoanele proprietarului, n-au avut efect. La 1-3 cu UTA, FCSB a rămas în zece din minutul 82, după accidentarea lui Politic. Toate cele cinci schimbări fuseseră făcute.

O mulțime de conflicte interne la FCSB

Scandalurile - Ce se întâmpla de mai mult timp în vestiar și club, lipsa de disciplină, a explodat acum în mai multe conflicte: Tănase a ieșit din antrenament nemulțumit de criticile secundului Filip, Crețu s-a certat cu Garita, managerul general Stoica l-a amenințat cu bătaia pe Crețu, Tavi Popescu nu a venit la pregătire pentru că nu s-a trezit.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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