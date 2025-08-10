Dennis Man, la vizita medicală Internaționalul român mai are doar un pas până va semna cu PSV

Dennis Man (26 de ani) va efectua mâine vizita medicală la Eindhoven, după care va semna cu PSV.

Fotbalistul va încasa un salariu mai mic decât la Parma.

Mutarea lui Dennis Man de la Parma la PSV a fost realizată în cursul acestei săptămâni, iar sursele GOLAZO.ro din Italia și Olanda au confirmat informația.

Dennis Man pleacă la Eindhoven

Dennis Man va efectua vizita medicală la Eindhoven luni. Internaționalul român ajunge în orașul olandez în cursul acestei seri , potrivit ed.nl.

Extrema venită de la Parma este așteptată să se alăture lotului lui Peter Bosz, unde se va lupta pentru postul de titular cu Esmir Bajraktarevic, Ruben van Bommel, Ivan Perisic și Couhaib Driouech.

Dennis Man ar putea debuta duminică, 17 august, de la ora 15:30, în etapa #2 din Eredivisie, împotriva lui Twente.

Până acum, în primul duel din această stagiune internă, PSV Eindhoven a înregistrat un succes, împotriva Spartei Rotterdam, 6-1.

Dennis Man, salariu mai mic la PSV decât la Parma

La PSV, Dennis Man va încasa în jur de 1,5 milioane de euro pe an, mai puțin decât câștiga în Italia.

Tranzacția a fost îngreunată de salariul cerut de român, care era foarte bine plătit la Parma.

1.700.000 euro încasa Dennis Man la Parma.

PSV ar urma să trimită nouă milioane de euro (8,5 milioane + bonusuri) în conturile Parmei, cu două milioane de euro mai puțin decât a plătit trupa de pe „Ennio Tardini” către FCSB.

Peter Bosz, despre Dennis Man: „Evident că știu”

La doar câteva zile înainte ca mutarea să se oficializeze, Peter Bosz a declarat că nu îl cunoaște pe Dennis Man, însă după ce transferul a devenit iminent, discursul tehnicianului s-a schimbat.

„Evident că știu cine este Dennis Man, dar numai când îi voi strânge mâna voi putea să vă spun că îl cunosc.

Sunt evident conștient de asta (n.r. - interesul clubului pentru Man). Știu exact ce se întâmplă la PSV.

Într-adevăr, suntem încă în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, un atacant de bandă dreaptă. Dar trebuie să fie jucător de calitate”, a spus Peter Bosz, potrivit espn.nl.

Pentru Parma, Dennis Man a jucat 142 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive.

În tricoul naționalei României, fotbalistul a jucat 35 de meciuri și a marcat nouă goluri.

Cota de piață a lui Dennis Man este de 10 milioane de euro, conform Transfermarkt.

