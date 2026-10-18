Cristian Geambașu Indolența
Opinii

Cristian Geambașu Indolența

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 20:41
  • Continuăm să ne mirăm și să ne lamentăm că “băieții” noștri nu se integrează când se transferă la cluburi din străinătate. E un fel de cântec de dor și de jale pe care îl doinim de vreo 20 de ani. 
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Dennis Man este unul dintre acești băieți care nu își găsesc locul. Care dau senzația că nimic nu li se potrivește. Iar noi săpăm după motive profunde, le descoperim vulnerabilități, le construim alibiuri.

În general, mințim cu sentimentul că e un act patriotic. Cazul atacantului naționalei Dennis Man are putere de generalizare pentru că în povestea lui regăsești locurile comune ale ratării fotbalistului român care la un moment dat a fost produs de export.

Eufemisme

Dennis Man nu mai jucase ca titular pentru PSV Eindhoven din 23 august. Suficient timp pentru el ca să uite, dar nu și pentru antrenorul Peter Bosz. Parcă te așteptai să fie invers, de unde și consternarea lui Bosz.

Bosz are grija unui lot de vreo 25 de oameni, Man ar trebui să aibă grijă doar de el. Românul a strâns 143 de minute pe teren în sezonul în curs din 12 partide disputate de PSV.

O medie de 28 de minute și jumătate pe meci. După un prim sezon decent cu 11 goluri marcate în toate competițiile în care a fost angajată PSV, Mann a început greu campionatul. Eufemistic vorbind.

Dennis Man și Peter Bosz. Fotomontaj GOLAZO.ro Dennis Man și Peter Bosz. Fotomontaj GOLAZO.ro
Dennis Man și Peter Bosz. Fotomontaj GOLAZO.ro

De aceea 3 înfrângeri cu Bosnia

Diminuat de o accidentare și de concurența pe post cu bosniacul Bajraktarevic, compatriotul nostru a prins primul 11 în meciul contra lui ADO Den Haag pentru că Bosz i-a menajat pe Perisic și pe Bajraktarevic.

Asta deja sună rău pentru un internațional român, să fii a 3-a variantă pe post! În plus, situația de față mai oferă o explicație pentru cele 3 înfrângeri consecutive ale naționalei noastre în fața Bosniei-Herțegovina.

Înainte de a fi o problemă de tehnică pe metru pătrat, fotbalul este o sumă de forță, de știință a jocului, de seriozitate și de ambiție.

Decisiva lui Bosz

Declarațiile cu iz de avertisment (ultimatum?) ale lui Bosz nu l-au alarmat pe Man. La ai noștri trebuie să operezi fără anestezie, fiindcă sunt obișnuiți de acasă să fie mângâiați pe creștet. Și nici atunci nu-i trezești.

Apatic și neimplicat în joc, Dennis a fost înlocuit la pauză de antrenorul care hotărâse să îi mai dea o șansă. Zero realizări și de data aceasta, la fel ca și în celelalte 5 apariții anterioare pe teren.

“Îi recompensez pe băieți când arată ce pot face”, a explicat tehnicianul preferința de până acum pentru bosniacul Bajraktarevic. “L-am întrebat (n.red, pe Man) când jucase ultima dată. Nu mai știa”, și-a continuat ideea antrenorul.

Asta mi se pare decisivă, ca o pasă din aceea care străbate toată linia de apărare și te lasă cu poarta goală. Dar tu nu dai gol pentru că îți aranjezi bretonul.

Lăsați orice speranță!

Urmarea? Dennis Man a fost schimbat la pauza unui meci pierdut, 1-2 de Eindhoven în fața lui Den Haag. De acum încolo, i se vor oferi șanse din ce mai puține. Să arate ce poate. De fapt, ce poate? Adică, ce ne închipuim noi că poate?

Acesta este materialul cu care este obligat să lucreze Gică Hagi, dar același material cu care selecționerul supralicita 12 puncte din 2 meciuri cu Suedia și câte unul cu Bosnia și cu Polonia. Apropo, l-ați văzut pe Drăgușin la Fiorentina-Como 1-3? Păcat, dacă nu. Re-ci-tal!

Și de-abia aștept să îl spele iar Adrian Mutu și să ne spună că ceilalți sunt vinovați, iar al nostru este o victimă a sistemului. Lasciate ogni speranza voi che entrate qui, cum a scris acum multe secole un domn care juca tot pentru Florența.

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