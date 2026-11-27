România U17 a învins, scor 3-1 reprezentativa similară din Camerun, în ultimul meci al grupei de la Campionatul Mondial.

„Tricolorii” aveau nevoie de o victorie la patru goluri, astfel că și-au luat adio de la turneul final din Qatar.

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După o primă repriză în care tabela a rămas nemodificată, „tricolorii” au început în forță actul secund, reușind să înscrie de două ori în doar trei minute.

Aevoaei a majorat avantajul României la 3-0 în minutul 61, iar în acel moment naționala pregătită de Mircea Diaconescu mai avea nevoie de un singur gol pentru a obține calificarea în optimile de finală ale Mondialului U17.

Efortul depus de „tricolori” și-a spus cuvântul pe final, când România a fost împinsă în propria jumătate și nu a mai reușit să iasă din propriul careu. Camerunul a profitat de presiunea exercitată și a înscris în prelungiri.

România a încheiat grupa pe locul 3, cu 3 puncte, însă nu a reușit să se claseze printre cele mai bune opt echipe de pe poziția a treia, care au obținut calificarea în optimi.

Clasamentul final în grupa K la CM U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Mexic U17 3 7 2 Venezuela U17 3 7 3 România U17 3 3 4 Camerun U17 3 0

România U17 - Camerun U17 3-1

Au marcat: Pădure ('46), Bodnar ('49), Aevoaei ('61)/ Bassirou Nkoto (90+4)

Final de meci, România este eliminată!

Min.90+2 - GOL Camerun, 3-1! Bassirou Nkoto marchează, faza este analizată pentru un posibil henț, dar reușita rămâne pe tabelă.

Min.76 - Coșa intervine in extremis la încercarea lui Hentcho.

Min.75 - Selecționerul Camerunului a folosit și el cartonașul mov pentru un posibil penalty, dar nici el nu a avut succes.

„Tricolorii” mai au la dispoziție mai puțin de 20 de minute pentru a mai marca golul care i-ar califica în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

Min.61 - GOOOOL România, 3-0! Aevoaei preia excelent și marchează.

Min.49 - GOOOL România, 2-0! Bodnar înscrie și el tot cu o lovitură de cap, în urma unui corner bătut scurt de „tricolori”.

Min.46 - GOOOL România, 1-0! Pădure marchează cu capul, după o centare de pe partea dreaptă.

Min.46 - Partida se reia.

Algeria a învins Republica Dominicană, scor 1-0, astfel „tricolorii” au nevoie de un miracol pentru a se califica. Elevii antrenați de Mircea Diaconescu trebuie să învingă la o diferență de 4 goluri!

Pauză

Min.45 - Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute.

Min.41 - O nouă șansă pentru Camerun. Mba luftează uluitor în interiorul careului și scăpăm cu fața curată.

Min.36 - Șansă imensă pentru Camerun! Mba reia puțin pe lângă poartă după o centrare de pe partea stângă.

Min.29 - Mircea Diaconescu a folosit cartonașul mov pentru un posibil penalty în favoarea României. „Centralul” s-a dus să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, însă nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Min.21 - Corduneanu vede cartonașul galben.

Min.12 - Pădure șutează de la marginea careului, dar Kingue este la post.

Min.10 - Coșa iese excelent din poartă în întâmpinarea lui Eone.

Min.7 - Muntean șutează puternic, dar mingea lovește bara!

Min.2 - Muntean trimite o centrare de pe partea dreaptă, însă Pădure nu reușește să reia cu capul.

Min.1 - Start de meci! România are prima posesie.

Înaintea ultimei etape, România și Camerun au câte zero puncte, însă tricolorii au un golaveraj mai bun: -2, față de -5 al africanilor.

La acest turneu final participă 48 de reprezentative, împărțite în 12 grupe. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza următoare, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea.

Echipele de start:

România U17: Coșa – Corlat, Paul, Corduneanu – Mănăilă, Pădure, Precup, Tripon, Bencze – Muntean, Bodnar

Coșa – Corlat, Paul, Corduneanu – Mănăilă, Pădure, Precup, Tripon, Bencze – Muntean, Bodnar Rezerve: Croitor, Kroes, Aevoaei, Loghin, Bota, Stancu, Niculcea

Croitor, Kroes, Aevoaei, Loghin, Bota, Stancu, Niculcea Selecționer: Mircea Diaconescu

Mircea Diaconescu Camerun U17: Kingue - Mbonga, Kenfack, Georges, Bolo, Soudeisse, D. Nkoto, Eone, Oumbe, Gueke, Mba

Kingue - Mbonga, Kenfack, Georges, Bolo, Soudeisse, D. Nkoto, Eone, Oumbe, Gueke, Mba Rezerve : Tchana, Festus - Ndzie, Djeudje, B. Nkoto, Akame, Hentcho, Krys, Assoumou, Anong

: Tchana, Festus - Ndzie, Djeudje, B. Nkoto, Akame, Hentcho, Krys, Assoumou, Anong Selecționer: Thomas Libiih

Cum se califică România în optimile de finală ale Campionatului Mondial U17

Șase reprezentative și-au asigurat până în acest moment calificarea în optimile de finală de pe locul al treilea în grupe:

Ecuador (4 puncte)

Mozambic (4 puncte)

Uruguay (6 puncte)

Tadjikistan (4 puncte)

China (4 puncte)

Japonia (3 puncte, +5 golaveraj)

Alte două reprezentative, Qatar și Uzbekistan, au câte trei puncte și așteaptă încheierea ultimelor patru grupe pentru a afla dacă vor merge mai departe.

Qatar are un golaveraj de -3, în timp ce Uzbekistan stă mult mai bine la acest capitol, cu +1.

Prin urmare, România ar intra în cursa pentru ultimele locuri disponibile dacă va câștiga cu Camerun. Nu este însă suficient să obțină cele trei puncte.

În acest moment, „tricolorii” au nevoie ca Costa Rica să nu câștige cu Brazilia, iar Algeria să piardă în fața Republicii Dominicane.

În contextul acestui scenariu, și o victorie cu 1-0 le-ar fi suficientă „tricolorilor” pentru a se califica.

România va afla abia la pauză deznodământul partidei Algeria - Republica Dominicană, care a început cu o oră mai devreme.

În schimb, dacă Algeria nu pierde, România este obligată să bată Camerun la o diferență de 4 goluri.

Criteriile FIFA de departajare pentru cele mai bune echipe de pe locul 3

Pentru stabilirea clasamentului celor mai bune opt echipe de pe locul 3 la Campionatul Mondial U17 din Qatar 2026, FIFA aplică următoarele criterii, în această ordine:

Numărul de puncte obținute în toate meciurile din grupă. Golaverajul din toate meciurile din grupă. Numărul de goluri marcate în toate meciurile din grupă. Punctajul Fair-Play, calculat în funcție de cartonașele primite: Tragere la sorți organizată de FIFA.

Clasamentul în grupa K la CM U17

Loc Echipa Meciuri Puncte (golaveraj) 1 Mexic U17 2 6 (+5) 2 Venezuela U17 2 6 (+2) 3 România U17 2 0 (-2) 4 Camerun U17 2 0 (-5)

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA 1-0

1-0 Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

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