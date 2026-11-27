România U17 a învins Camerunul cu 3-1, dar a ratat calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial din Qatar, după ce a terminat grupa pe locul 3 și a fost eliminată la golaveraj.

Dincolo de dezamăgirea ratării calificării, generația cu o puternică amprentă a Diasporei a reușit ceva ce fotbalul românesc nu mai izbutise din 1998: să marcheze la un Campionat Mondial.

Matei Pădure, Eduardo Bodnar și Denis Aevoaei au semnat cele trei goluri.

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Victoria cu Camerunul a fost insuficientă pentru calificarea în faza eliminatorie. România U17 avea nevoie de un succes la patru goluri diferență pentru a prinde unul dintre cele opt locuri rezervate celor mai bune echipe clasate pe poziția a treia.

Cine sunt cei trei marcatori ai României U17 de la Campionatul Mondial din Qatar

Rămâne totuși o performanță pentru generația pregătită de Mircea Diaconescu. După 28 de ani, o reprezentativă tricoloră a înscris din nou la un Campionat Mondial. Ultima fusese naționala Generației de Aur, la turneul final 1998, din Franța.

Iar cele trei reușite din partida cu Camerunul au fost semnate de fotbaliști cu povești diferite:

Matei Pădure, mijlocașul ajuns de la FCSB la Wolfsburg;

Eduardo Bodnar, atacantul crescut la Universitatea Cluj;

Denis Aevoaei, jucătorul născut în Italia care a ales să reprezinte România.

Matei Pădure, de la academia FCSB la Wolfsburg

Născut pe 11 iunie 2010, Matei Pădure joacă mijlocaș central, are 1,85 metri și poate evolua atât în fața apărării, cât și într-un rol mai ofensiv.

A fost format la academia FCSB, unde a ajuns să joace inclusiv pentru echipa U19, în UEFA Youth League, în toamna lui 2025.

Pe 1 iulie 2026, a devenit oficial jucătorul lui VfL Wolfsburg, unde a semnat pentru echipa U17, plecând liber de contract de la clubul bucureștean.

Cel mai bun jucător al lunii august la Wolfsburg

Adaptarea a fost rapidă. Matei Pădure a fost desemnat cel mai bun jucător al lunii august în academia clubului, după evoluțiile de la juniori, unde a contribuit cu goluri și pase decisive. Prestațiile de la U17 i-au deschis drumul și către echipa U19.

În partida cu Camerun, Matei Pădure a deschis scorul în minutul 46, imediat după pauză. Mijlocașul a reluat cu capul din interiorul careului o centrare venită din flancul drept.

Eduardo Bodnar, atacantul de la U Cluj care a marcat 45 de goluri într-un sezon

Eduardo Bodnar este singurul dintre cei trei marcatori care evoluează în România. Născut pe 30 septembrie 2009, la Rădăuți, atacantul are 1,80 metri și este stângaci.

A început fotbalul la Cenizia Rădăuți, după care a ajuns la juniorii lui FC Botoșani. În urmă cu mai bine de doi ani a ajuns la Universitatea Cluj, unde a devenit unul dintre cei mai productivi atacanți ai generației sale.

Bodnar a câștigat Liga Elitelor și Cupa Elitelor U16, marcând inclusiv în finala cu Farul. Într-un singur sezon juvenil a înscris 45 de goluri, iar la categoria U17 a mai adăugat alte 16 reușite.

Convocat de Cristiano Bergodi la echipa mare a lui U Cluj

Evoluțiile sale i-au adus primul contract de profesionist, semnat în aprilie 2026. În toamna acestui an a fost cooptat și la antrenamentele primei echipe, de către antrenorul Cristiano Bergodi.

În Qatar, atacantul Universității Cluj a dublat avantajul României în minutul 49. După un corner executat scurt, Bodnar a finalizat cu capul și a dus scorul la 2-0.

Denis Aevoaei, născut în Italia, dar ales de România

Denis Patrick Aevoaei, marcatorul golului de 3-0 în partida cu Camerun U17, s-a născut pe 5 februarie 2009, la Montebelluna, în regiunea Veneto din Italia.

Părinții săi sunt originari din Tecuci, județul Galați, și s-au stabilit în Peninsulă în urmă cu peste două decenii.

Denis Aevoaei are dublă cetățenie, română și italiană, măsoară 1,77 metri și poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și în centrul liniei mediane.

Aevoaei a început fotbalul la clubul Riese Pio X, apoi a trecut pe la Montebelluna. S-a remarcat ulterior la Cittadella, unde a strâns 31 de apariții în Primavera 2 și a ajuns să debuteze și la echipa de seniori, într-un meci amical cu Padova.

În 2023, Aevoaei fusese convocat la naționala U15 a Italiei pentru un stagiu de pregătire la Coverciano. În vara lui 2026 a ales însă să reprezinte România și și-a exprimat dorința de a continua sub tricolor.

Transfer la Venezia pentru 900.000 de euro

Alegerea a venit într-un moment în care cota sa era în creștere. În august 2026, Venezia, club din Serie A, l-a transferat de la Cittadella pentru aproximativ 900.000 de euro, o sumă record la nivel juvenil.

A semnat un contract valabil până în iunie 2029, iar obiectivul său este să ajungă la prima echipă a Veneției în primăvara lui 2027.

Împotriva Camerunului, mijlocașul a semnat cea mai spectaculoasă reușită a partidei. În minutul 61, a stabilit scorul de 3-0 cu un șut din voleu.

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