Mircea Diaconescu (49 de ani), selecționerul României U17, a izbucnit în lacrimi după eliminarea „tricolorilor” de la Campionatului Mondial din Qatar.

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Victoria cu Camerunul a fost insuficientă pentru calificarea în faza eliminatorie. România U17 avea nevoie de un succes la patru goluri diferență pentru a prinde unul dintre cele opt locuri rezervate celor mai bune echipe clasate pe poziția a treia.

FOTO. Mircea Diaconescu a izbucnit în lacrimi după eliminarea României U17 de la Campionatul Mondial

Selecționerul a dezvăluit ce le-a spus elevilor săi pe tot parcursul competiției și a izbucnit în lacrimi când a început să vorbească despre fratele său, Florin Diaconescu, decedat în 2021, la doar 40 de ani.

„Le-am spus să se bucure de moment, să se bucure de meci. Mă bucur că asta au făcut. Le-am spus că trebuie să obținem o victorie, iar scorul este mai puțin important. Am crezut din primul moment că putem câștiga la 4 goluri diferență. La pauză am aflat că trebuie să câștigăm la 4 goluri diferență.

Chiar și la pauză le-am zis că se poate să marcăm 4 goluri. Am avut destule oportunități de a marca, dar din păcate nu am reușit.

Am încercat să-i facem să înțeleagă importanța fiecărui meci. Ei trebuie să se bucure. Este prima dată când ajungem la un astfel de turneu. Trebuie să se bucure, iar apoi rezultatele vin, la fel ca și astăzi. Din păcate, am avut accidentări, suspendări, n-am avut decât 5 jucători pe bancă.

Am încercat să schimbăm un pic sistemul, să schimbăm într-un 4-4-2, tocmai pentru că 3-1 sau 3-0 era tot același lucru.

La pauză le-am spus să nu văd fețe triste, iar asta vreau să le spun și acum. Să creadă în ei, se poate! Ei au fost încrezători tot timpul. Nici primele două meciuri nu au fost meciuri rele. Au jucat ceea ce am pregătit, dar dacă nu ne-a reușit, se întâmplă. Per ansamblu a fost un turneu bun și sper să fie o primă experiență din multe altele care vor urma”, a declarat Mircea Diaconescu, citat de fanatik.ro.

În timpul declarației, Mircea Diaconescu a scos din buzunar o banderolă cu chipul fratelui său, Florin: „Am primit încurajări zilele astea. Din păcate, de la nepoții mei. Fratele meu nu mai este printre noi. Cel mai adânc mesaj a fost cel de la nepoții mei...”.

Florin Diaconescu a decedat în vara anului 2021. A fost membru al Peluzei Cătălin Hîldan (PCH) și un suporter înfocat al lui Dinamo.

Fanii dinamoviști îi păstrează vie amintirea și îl omagiază în continuare la meciuri, unii dintre ei afișând steaguri și purtând banderole pe care este imprimat chipul său, asemănătoare cu cea arătată de selecționerul României U17.

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Jucătorul lui Villarreal a oferit și el o primă reacție după eliminarea de la Campionatul Mondial.

„Da, meci intens în care ne-am luptat. Păcat că am ratat multe șanse în fața porții. Am fost mai buni decât ei în 90 de minute.

Aveam nevoie de patru goluri. Nimic. Asta era ambiția noastră, să încercăm să facem tot posibilul, să dăm cât mai multe goluri.

Eu cred că toată lumea și-a dorit să facem un campionat bun. Cred că am făcut meciuri bune, ne-am bătut de la egal la egal cu toată lumea, suntem România. Normal că ne gândim la lucruri mari, dar trebuie să coborâm și un pic capul jos.

Avem nevoie de acest lucru, avem nevoie de ambiție mare și nu degeaba am ajuns să jucăm în Campionat Mondial”, a declarat Precup pentru sursa citată.

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