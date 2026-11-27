Ingvar Jonsson, fostul portar al echipei naționale a Islandei, a murit miercuri, 25 noiembrie, la vârsta de 37 de ani, după ce fusese diagnosticat cu cancer la începutul acestui an.

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Fotbalistul făcuse parte din lotul Islandei la EURO 2016, turneu la care nordicii au ajuns până în sferturile de finală, după ce au eliminat Anglia în optimi, scor 2-1.

Ingvar Jonsson a murit la vârsta de 37 de ani

Vikingur Reykjavik, ultimul club pentru care a evoluat portarul islandez, a anunțat joi decesul acestuia, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Cu mare tristețe și profundă durere anunțăm că dragul nostru prieten și coechipier Ingvar Jonsson, portarul lui Vikingur, a încetat din viață miercuri, 25 noiembrie, înconjurat de cei dragi.

Gândurile clubului și ale întregii familii Vikingur se îndreaptă către familia și apropiații săi. Le transmitem cele mai sincere condoleanțe”, a transmis clubul islandez.

8 meciuri a disputat Ingvar Jonsson pentru echipa națională a Islandei, între 2014 și 2019. Acesta a debutat pe 12 noiembrie 2014, într-un amical împotriva Belgiei. La Campionatul European din 2016, Jonsson a fost rezervă în toate cele cinci partide disputate de Islanda

Portarul fusese diagnosticat cu cancer în luna mai a acestui an, când a început și tratamentul. Acesta a încetat din viață la Spitalul Universitar Național al Islandei.

Deși fotbalistul a fost nevoit să întrerupă activitatea sportivă din cauza bolii, Vikingur i-a prelungit contractul în vară, până la finalul anului 2027, conform dv.is.

Ingvar Jonsson, de cinci ori campion al Islandei

Jonsson și-a început cariera la Njardvik, înainte de a ajunge la Stjarnan, în 2011.

În 2014, portarul a contribuit la câștigarea primului titlu din istoria lui Stjarnan, echipă care a încheiat sezonul fără înfrângere.

În același an, a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul islandez, potrivit mirror.co.uk.

Jonsson a mai evoluat pentru Start, Sandnes Ulf și Sandefjord, în Norvegia, precum și pentru Viborg, în Danemarca.

În 2020 a revenit în Islanda, unde a semnat cu Vikingur Reykjavik, echipă alături de care a câștigat patru titluri de campion (2021, 2023, 2025 și 2026) și trei Cupe ale Islandei.

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