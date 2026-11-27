Ajuns la 60 de ani, fostul star al lui Manchester United revine asupra celui mai controversat episod al carierei sale, într-un interviu acordat The Guardian înaintea lansării documentarului „Cantona: Flower of Evil”

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Eric Cantona face parte dintr-o categorie de personaje aparte. Francezul a devenit un simbol al fotbalului englez atât prin talentul și golurile sale uluitoare, dar și printr-un temperament vulcanic, care l-au transformat într-un personaj imposibil de ignorat.

Un episod care nu poate fi șters

La mai mult de trei decenii de la unul dintre cele mai controversate momente din istoria Premier League, fostul atacant spune că nu are regrete.

Într-un interviu acordat publicației „The Guardian”, înaintea lansării documentarului „Cantona: Flower of Evil”, francezul a revenit asupra incidentului din ianuarie 1995, când a atacat un suporter al lui Crystal Palace cu o lovitură desprinsă din kung-fu.

Era 25 ianuarie, Manchester United juca pe terenul lui Crystal Palace, iar Cantona fusese eliminat. În timp ce se îndrepta spre vestiare, un spectator, Matthew Simmons, l-a insultat. Reacția fotbalistului a fost șocantă: a sărit peste panourile publicitare și l-a lovit cu piciorul pe suporterul aflat pe primul rând.

Momentul în care Cantona l-a atacat pe suporterul lui Crystal Palace / IMAGO

Au urmat condamnarea pentru agresiune, o pedeapsă inițială de două săptămâni de închisoare, transformată ulterior în 120 de ore de muncă în folosul comunității, și o suspendare de opt luni din fotbal!

Acum, întrebat dacă regretă gestul, Cantona nu lasă loc interpretărilor. „Nu, nu regret. Dacă regret ceva, este că mi-aș fi dorit să-l lovesc în altă parte”, a declarat francezul.

„Sunt un înger și un demon”

Titlul documentarului, „Cantona: Flower of Evil”, nu este întâmplător. „Sunt un înger și un demon”, spune francezul la un moment dat. Recunoaște că nu este persoana cu cea mai mare integritate, că nu spune mereu adevărul sau că poate fi ipocrit. Dar toate astea nu par să-l deranjeze în vreun fel. Le consideră o parte din personalitatea sa.

Cantona explică: „Dacă undeva mă simt rău, plec. Dacă mă simt bine, încerc să construiesc o relație”. O filozofie de viață care i-a adus doar conflicte în fotbalul francez, dar care a funcționat surprinzător de bine în Anglia.

Documentarul urmărește parcursul său agitat, în special cei cinci ani petrecuți la Manchester United. Povestea e construită în jurul ascensiunii, prăbușirii și revenirii sale, punând accent pe relația interesantă cu Sir Alex Ferguson, un alt caracter de oțel.

Cum poate fi stăpânit Cantona? „ Iubește-l !”

Scoțianul pare să fi înțeles că Eric Cantona nu poate fi controlat prin metode convenționale și că avea nevoie de libertate pentru a-și atinge potențialul maxim.

Ferguson i-a cerut la un moment dat sfatul lui Guy Roux, antrenorul care îl pregătise la Auxerre, în privința modului în care ar trebui gestionată personalitatea dificilă a francezului, iar răspunsul a fost unul absolut surprinzător: „Iubește-l!”.

Iar Cantona recunoaște că a găsit în Ferguson antrenorul perfect pentru el. Rezultatul a fost unul pe măsură. Francezul a devenit figura centrală a unei generații care a dominat fotbalul englez, alături de David Beckham, Ryan Giggs sau Paul Scholes.

A câștigat 4 titluri de campion în Premier League în cele 5 sezoane la Manchester United și a contribuit decisiv la transformarea clubului într-o forță dominantă a fotbalului englez.

A mai șocat lumea o dată

În 1997 a venit cea mai surprinzătoare decizie din cariera lui Cantona. După ce condusese Manchester United către un nou titlu de campioană, francezul a anunțat că se retrage din fotbal! Avea numai 30 de ani. „Am plecat din fotbal pentru că mi-am pierdut pasiunea pentru acest sport. Trebuia să fiu sincer cu mine și cu suporterii”, explică el în interviu.

S-a dedicat total altor pasiuni: cinematografia, pictura sau muzica. A devenit actor, a lucrat cu regizori importanți și și-a construit o nouă carieră, departe de gazon. De altfel, recunoaște că astăzi urmărește rareori meciuri întregi!

Dar a rămas fidel aceluiași spirit nonconformist, inclusiv în viața de zi cu zi. Nu are smartphone și preferă să folosească un telefon vechi, considerând că oamenii riscă să devină prizonierii dispozitivelor!

Întrebat despre demonul interior, răspunde scurt, dar extrem de sincer: „Încă ne luptăm. Dar câștig multe dintre lupte”.

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