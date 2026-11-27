Doru Andrei, 23 de ani, a reușit un gol fabulos în minutul 60 al meciului cu U Cluj

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Fotbalistul lui Sepsi a profitat de o eroare a clujenilor și a trimis direct cu exteriorul în poarta lui Lefter.

VIDEO+FOTO Gol de senzație al lui Doru Andrei

Portarul lui U Cluj se precipitase în careul mic și trimisese către Gheorghiță, care, presat la rândul său, a pasat direct la un adversar, Silaghi.

Acesta a trimis către Doru Andrei, care nu a stat prea mult pe gânduri și a încercat o execuție spectaculoasă, care i-a ieșit, deschizând scorul pe Cluj Arena.

Andrei marcase și în meciul tur, aducând victoria covăsnenilor.

„Și Quaresma ar fi invidios pe această execuție!”, a spus comentatorul Digi Sport. „Așa a vrut să dea! Ce gol!”, a exclamat și comentatorul Prima Sport.

Ex-fotbalistul portughez era recunoscut pentru execuțiile sale cu exteriorul

Doru Andrei nu e la prima execuție de excepție. El a marcat un gol superb împotriva Rapidului acum 3 ani, pe când juca la FC Voluntari, după doar 10 secunde de joc.

Doru Andrei: „Important e că am luat cele trei puncte”

„A ieșit perfect, am văzut portarul ieșit, primul instinct a fost să încerc poarta.

Nu mai contează cum am dat, important e că am luat cele trei puncte.

Cred că e unul dintre cele mai frumoase goluri ale mele. Mă bucur și încerc să continui tot așa”, a spus Doru Andrei la Prima Sport după meci.

Ovidiu Burcă, în octombrie: „E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă”

„Doru Andrei cred că este un copil foarte talentat. Muncește foarte mult. Ușor, ușor l-am adus la Sepsi și l-am integrat în dinamica grupului. E un jucător care poate ajuta chiar și la prima reprezentativă.

Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar Doru Andrei este asemănător cu tipul de jucător dispărut, care face diferența în ultimii metri de teren.

E un jucător cu personalitate, care știe să scoată om din joc. Sunt din ce în ce mai rari acești jucători și de aceea am insistat pentru el.

Eu încerc să îl ajut cât pot. Eu un băiat modest care va munci în continuare și care va rămâne cu picioarele pe pământ”, declara Ovidiu Burcă în luna octombrie.

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