Mihai Stoica (61 de ani), fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat indignat de o decizie luată de arbitrul George Găman la meciul U Cluj - Sepsi, scor 0-1.

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În minutul 57 al partidei, Andrei Gheorghiță, mijlocașul gazdelor și fost jucător la FCSB, a avut o intrare tare direct pe glezna stângă a lui Nicolae Păun.

George Găman era poziționat excelent, însă nu l-a sancționat nici măcar cu un cartonaș galben pe jucătorul „șepcilor roșii”. Nici arbitrii din camera VAR, Claudiu Marcu și Cătălin Popa, nu l-au chemat pe central să revadă faza.

Mihai Stoica, despre faultul lui Gheorghiță: „Pe vremuri avea 3 etape”

„E purpuriu, nu roșu. Care o fi de roșu, dacă ăsta nu e, trebuie să ne explice și nouă… Se lasă cu toată greutatea, el nu se sperie că-l calcă.

Ăsta, pe vremuri, pe probă video, avea 3 etape. Veneai cu caseta și spuneai: «Uite ce s-a întâmplat!». Atunci nu era AI sau VAR” , a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

La scurt timp după faultul nesancționat la Gheorghiță, Sepsi a dat lovitura prin Doru Andrei, care a marcat un gol senzațional și a adus toate cele trei puncte echipei antrenate de Ovidiu Burcă.

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