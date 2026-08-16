Dennis Man, ocazie uriașă Românul a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV

Dennis Man (27 de ani) a evoluat în ultimele minute ale partidei câștigate de PSV Eindhoven pe terenul lui Excelsior, scor 2-1, în etapa a doua din Eredivisie.

Internaționalul român a avut o oportunitate importantă de a marca, însă nu a reușit să profite de ea.

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Fotbalistul român a început meciul pe banca de rezerve, iar Peter Bosz l-a trimis pe teren în minutul 72, în locul lui Ivan Perisic.

Dennis Man a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV

Opt minute mai târziu, Man a ajuns într-o poziție foarte bună de finalizare.

Rămas față în față cu portarul advers, românul a încercat să trimită mingea peste acesta, însă execuția sa a trecut pe lângă poartă.

PSV a deschis scorul chiar din minutul 5 din prima repriză, prin Ruben van Bommel.

Gazdele au restabilit egalitatea după pauză, în minutul 54, prin Casper Widell, însă campioana Olandei a reacționat rapid.

Ricardo Pepi a înscris golul de 2-1 la două minute după reușita lui Excelsior și a stabilit scorul final.

7 goluri și 7 pase decisive a reușit Dennis Man în 25 de apariții în ediția precedentă din Eredivisie

Succesul de la Rotterdam este primul obținut de PSV în noua ediție de Eredivisie, după remiza din prima etapă cu Fortuna Sittard, scor 2-2.

Formația din Eindhoven ocupă locul 3, cu 4 puncte. Lider este AZ Alkmaar, cu 6 puncte, iar Fortuna Sittard se află pe poziția secundă, tot cu 4 puncte.

PSV va juca următorul meci pe 23 august, cu Groningen, iar pe 30 august o va întâlni pe Utrecht.

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