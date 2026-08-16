Dennis Man, ocazie uriașă Românul a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV

- Dennis Man (27 de ani) a evoluat în ultimele minute ale partidei câștigate de PSV Eindhoven pe terenul lui Excelsior, scor 2-1, în etapa a doua din Eredivisie.
- Internaționalul român a avut o oportunitate importantă de a marca, însă nu a reușit să profite de ea.
Fotbalistul român a început meciul pe banca de rezerve, iar Peter Bosz l-a trimis pe teren în minutul 72, în locul lui Ivan Perisic.
Dennis Man a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV
Opt minute mai târziu, Man a ajuns într-o poziție foarte bună de finalizare.
Rămas față în față cu portarul advers, românul a încercat să trimită mingea peste acesta, însă execuția sa a trecut pe lângă poartă.
Galerie foto (25 imagini)
PSV a deschis scorul chiar din minutul 5 din prima repriză, prin Ruben van Bommel.
Gazdele au restabilit egalitatea după pauză, în minutul 54, prin Casper Widell, însă campioana Olandei a reacționat rapid.
Ricardo Pepi a înscris golul de 2-1 la două minute după reușita lui Excelsior și a stabilit scorul final.
Succesul de la Rotterdam este primul obținut de PSV în noua ediție de Eredivisie, după remiza din prima etapă cu Fortuna Sittard, scor 2-2.
Formația din Eindhoven ocupă locul 3, cu 4 puncte. Lider este AZ Alkmaar, cu 6 puncte, iar Fortuna Sittard se află pe poziția secundă, tot cu 4 puncte.
PSV va juca următorul meci pe 23 august, cu Groningen, iar pe 30 august o va întâlni pe Utrecht.