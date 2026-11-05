Deschamps, dorit în Premier League Manchester United l-a contactat pe fostul selecționer al Franței » De ce ezită francezul
Selecționerul Didier Deschamps s-a întors în Franța pentru înmormântarea mamei. Foto: Imago
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Deschamps, dorit în Premier League Manchester United l-a contactat pe fostul selecționer al Franței » De ce ezită francezul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:02
  • Didier Deschamps (58 de ani), fostul selecționer al Franței, a fost contactat de Manchester United, care ia în calcul înlocuirea lui Michael Carrick (45 de ani).
  • Francezul este liber de contract după Campionatul Mondial din 2026.
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Manchester United are un început de sezon slab în Premier League. Echipa ocupă locul 17 după nouă etape, cu o singură victorie, patru remize și patru înfrângeri.

Nici victoria cu AS Roma, scor 3-2, în Liga Campionilor, nu i-a asigurat postul antrenorului englez. United a revenit de la 0-2 și a pus capăt unei serii de nouă meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

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Michael Carrick, în pericol să fie demis de Manchester United

Oficialii clubului au luat în calcul mai mulți antrenori, printre care Julian Nagelsmann și Unai Emery. Spaniolul pare însă aproape de prelungirea contractului cu Aston Villa.

După 14 ani petrecuți la conducerea naționalei Franței, Didier Deschamps a decis să ia o pauză și să petreacă mai mult timp alături de familie.

Conducerea lui Manchester United ar fi luat legătura cu Deschamps în ultimele zile, pentru a afla dacă ar fi interesat să preia echipa.

Francezul ar fi deschis la oferte, dar nu se grăbește să revină pe banca tehnică, conform footmercato.net.

187 de meciuri
a avut Didier Deschamps ca selecționer al Franței, cu 122 de victorii, 32 de remize și 33 de înfrângeri. A câștigat Mondialul din 2018 și a ajuns în finala celui din 2022, pierdută cu Argentina

Deschamps nu este foarte încântat de ideea de a prelua-o pe United. Clubul traversează o perioadă dificilă, conducerea este criticată de suporteri, iar transferurile din ultimii ani nu au dat rezultatele așteptate.

Francezul preferă să analizeze și alte oferte și este dispus să aștepte până în vara lui 2027 pentru a reveni pe banca tehnică.

Numele său a apărut și în presa italiană, ca posibil înlocuitor pe banca lui Juventus. Deschamps a mai antrenat echipa torineză în sezonul 2006-2007, când a reușit promovarea în Serie A.

Didier Deschamps a antrenat trei cluburi importante din Europa

Deschamps a rămas astfel liber de contract după despărțirea de naționala Franței, pe care a pregătit-o între 2012 și 2026.

Francezul are experiență și la nivel de club. Le-a pregătit pe AS Monaco, Juventus și Olympique Marseille, iar în sezonul 2003-2004 a condus-o pe Monaco până în finala Ligii Campionilor, pierdută în fața lui FC Porto.

Deschamps cunoaște și fotbalul englez, după ce a evoluat pentru Chelsea în sezonul 1999-2000.

17
este locul ocupat de Manchester United în Premier League, cu 7 puncte acumulate după 9 etape.

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Manchester United Michael Carrick Didier Deschamps
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