Universitatea Craiova a avut parte de emoții în minutul 24 al meciului cu Egnatia, din etapa #3 a Conference League.

Alexandru Cicâldău (29 de ani) a trimis mingea în poartă, însă arbitrul asistent a ridicat imediat fanionul pentru ofsaid.

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Oltenii au construit o acțiune periculoasă pe partea stângă. Nicușor Bancu a centrat în careu, iar Assad Al-Hamlawi a trimis cu capul spre poartă.

Cicâldău a înscris cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. VAR a schimbat decizia

Portarul albanezilor, Dajsinani, a respins mingea în față, iar Cicâldău a fost primul la balon și a înscris.

Arbitrul asistent a ridicat însă fanionul pentru ofsaid, deși reluările au arătat că mijlocașul Craiovei se afla într-o poziție regulamentară în momentul în care Al Hamlawi a reluat spre poartă.

Faza a fost verificată la VAR, iar jucătorii celor două echipe au așteptat decizia arbitrilor.

Între timp, Albano Aleksi, căpitanul celor de la Egnatia, i-a cerut explicații arbitrului central, Donald Robertson.

Fotbalistul albanez a reclamat un posibil fault comis de Tudor Băluță asupra unui adversar, într-o fază anterioară golului. Reluările au arătat un contact ușor la nivelul feței.

După validarea golului, Aleksi a continuat să protesteze vehement, arătând către colegul său care ar fi fost faultat de Băluță.

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