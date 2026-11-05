- Universitatea Craiova a avut parte de emoții în minutul 24 al meciului cu Egnatia, din etapa #3 a Conference League.
- Alexandru Cicâldău (29 de ani) a trimis mingea în poartă, însă arbitrul asistent a ridicat imediat fanionul pentru ofsaid.
Oltenii au construit o acțiune periculoasă pe partea stângă. Nicușor Bancu a centrat în careu, iar Assad Al-Hamlawi a trimis cu capul spre poartă.
Cicâldău a înscris cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. VAR a schimbat decizia
Portarul albanezilor, Dajsinani, a respins mingea în față, iar Cicâldău a fost primul la balon și a înscris.
Arbitrul asistent a ridicat însă fanionul pentru ofsaid, deși reluările au arătat că mijlocașul Craiovei se afla într-o poziție regulamentară în momentul în care Al Hamlawi a reluat spre poartă.
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Faza a fost verificată la VAR, iar jucătorii celor două echipe au așteptat decizia arbitrilor.
Între timp, Albano Aleksi, căpitanul celor de la Egnatia, i-a cerut explicații arbitrului central, Donald Robertson.
Fotbalistul albanez a reclamat un posibil fault comis de Tudor Băluță asupra unui adversar, într-o fază anterioară golului. Reluările au arătat un contact ușor la nivelul feței.
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După validarea golului, Aleksi a continuat să protesteze vehement, arătând către colegul său care ar fi fost faultat de Băluță.