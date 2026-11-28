Foștii acționari ai AFC Hermannstadt, Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă, l-au angajat pe avocatul clujean Horia Pompei Bora pentru a-i reprezenta în procesele cu Primăria Sibiu.

Specialist în contencios administrativ, Bora este cunoscut din dosarul de corupție „Cășuneanu – Cătălin Voicu” și din litigii de milioane de euro cu instituțiile statului.

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Lovitură în falimentul Hermannstadt! Foștii acționari au angajat un avocat cu nume pentru procesele de milioane de euro cu Primăria Sibiu.

Foștii finanțatori ai Hermannstadt au ales avocat pentru procesele cu Primăria Sibiu. Onorariu: 10.000 de lei

Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă și-au impus punctul de vedere în Comitetul de creditori și au angajat cabinetul avocatului clujean dr. Horia Pompei Bora pentru a apăra asociația în fața pretențiilor financiare ale municipalității.

AJFP Sibiu s-a opus și a cerut amânarea ședinței, solicitând informații suplimentare despre stadiul proceselor, justificarea onorariului și ofertele altor avocați.

Administratorul judiciar a validat însă hotărârea cu două voturi pentru și unul împotrivă.

Cabinetul Horia Bora va primi 10.000 de lei pentru reprezentarea clubului în cele trei dosare.

Primăria Sibiu solicită peste 14 milioane de euro

Miza este importantă: Primăria Sibiu solicită înscrierea în tabelul creditorilor a unei creanțe de 77,45 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 14,67 milioane de euro.

Suma reprezintă pretenții ale municipalității legate de finanțări și penalități din perioada 2024-2025. Administratorul judiciar a respins solicitarea suplimentară a Primăriei, iar disputa a ajuns în instanță.

Separat, Primăria a depus și o plângere penală în legătură cu finanțările acordate clubului.

Cine este avocatul Horia Bora

Horia Pompei Bora este avocat în Baroul Cluj, are aproape trei decenii de experiență profesională și este doctor în drept al Universității din Munster, Germania.

Specializarea sa este în contencios administrativ, anularea actelor administrative și litigii privind fondurile publice.

Potrivit HotNews.ro, în 2009, Horia Pompei Bora îl reprezenta pe Costel Cășuneanu, patronul PA&CO International, în litigiul comercial în care fostul senator Cătălin Voicu a promis că va interveni pe lângă judecătorii Înaltei Curți pentru a obține o soluție favorabilă firmei.

Portofoliul cabinetului include și dosare privind achiziții publice și contracte cu instituții ale statului.

Hermannstadt, datorii de peste 13 milioane de euro la intrarea în faliment

Asociația FC Hermannstadt a intrat în insolvență în octombrie 2021, iar pe 14 septembrie 2026 Tribunalul Sibiu a dispus deschiderea procedurii falimentului.

Potrivit tabelului suplimentar al creanțelor, publicat pe 2 noiembrie 2026, clubul are datorii totale admise de 68.811.034,38 lei, aproximativ 13,1 milioane de euro, către 55 de creditori.

Din această sumă, peste 40 de milioane de lei reprezintă creanțe acumulate în perioada insolvenței, peste cele 28,4 milioane de lei înscrise anterior în masa credală.

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