Simeone îl „înțeapă” pe Mourinho Replică după scandalul făcut de antrenorul de la Real Madrid: „Indiferent cum te numești” +19 foto
Diego Simeone/ Foto: IMAGO
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Simeone îl „înțeapă” pe Mourinho Replică după scandalul făcut de antrenorul de la Real Madrid: „Indiferent cum te numești”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 23:10
  • Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Diego Simeone (56 de ani) l-a „înțepat” pe omologul său, Jose Mourinho (63 de ani), după tirada acestuia la adresa arbitrajului.
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„The Special One” a criticat dur prestația arbitrului Ortiz Arias și a oficialului VAR, Daniel Trujillo.

Tehnicianul lusitan a venit la conferința de presă cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care Real Madrid a solicitat cartonaș roșu.

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Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Diego Simeone: „Nu este permis orice, nici dacă te numești Mourinho”

Întrebat despre afirmațiile făcute de omologul său, Diego Simeone a oferit inițial un răspuns scurt, pentru ca, mai apoi, să-i trimită un mesaj:

„Dincolo de detaliile legate de una sau două eliminări, oricare ar fi acestea, a existat o învingătoare clară. Și a existat o echipă care nu a jucat meciul pe care se aștepta să-l joace.

Deciziile arbitrale fac parte din desfășurarea meciului. Uneori îți sunt favorabile, alteori nu. Președintele arbitrilor ne-a explicat că faza cu Romero nu a fost de eliminare.

Chiar dacă astăzi este posibil să fi fost favorizat, respectul față de arbitri trebuie păstrat. Nu este permis orice, indiferent că te numești Mourinho sau Simeone.

Toate fazele în care poate sau nu poate fi acordată o eliminare merg într-o direcție sau în cealaltă. Dar, la finalul anului, lucrurile se echilibrează. Ei bine, nu se echilibrează”, a declarat Simeone, citat de sport.es.

FOTO. Faultul comis de Romero asupra lui Bellingham

Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport
Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport
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După victoria cu Real Madrid, Atletico este pe locul 2, cu 16 puncte, la 5 în spatele liderului Barcelona.

Rezumat VIDEO. Atletico Madrid - Real Madrid 2-1

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