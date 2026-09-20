Simeone îl „înțeapă” pe Mourinho Replică după scandalul făcut de antrenorul de la Real Madrid: „Indiferent cum te numești”

Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Diego Simeone (56 de ani) l-a „înțepat” pe omologul său, Jose Mourinho (63 de ani), după tirada acestuia la adresa arbitrajului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„The Special One” a criticat dur prestația arbitrului Ortiz Arias și a oficialului VAR, Daniel Trujillo.

Tehnicianul lusitan a venit la conferința de presă cu o coală A4 pe care erau printate două dintre fazele controversate ale meciului, la care Real Madrid a solicitat cartonaș roșu.

Atletico Madrid - Real Madrid 2-1 . Diego Simeone: „Nu este permis orice, nici dacă te numești Mourinho”

Întrebat despre afirmațiile făcute de omologul său, Diego Simeone a oferit inițial un răspuns scurt, pentru ca, mai apoi, să-i trimită un mesaj:

„Dincolo de detaliile legate de una sau două eliminări, oricare ar fi acestea, a existat o învingătoare clară. Și a existat o echipă care nu a jucat meciul pe care se aștepta să-l joace.

Deciziile arbitrale fac parte din desfășurarea meciului. Uneori îți sunt favorabile, alteori nu. Președintele arbitrilor ne-a explicat că faza cu Romero nu a fost de eliminare.

Chiar dacă astăzi este posibil să fi fost favorizat, respectul față de arbitri trebuie păstrat. Nu este permis orice, indiferent că te numești Mourinho sau Simeone .

Toate fazele în care poate sau nu poate fi acordată o eliminare merg într-o direcție sau în cealaltă. Dar, la finalul anului, lucrurile se echilibrează. Ei bine, nu se echilibrează”, a declarat Simeone, citat de sport.es.

FOTO. Faultul comis de Romero asupra lui Bellingham

După victoria cu Real Madrid, Atletico este pe locul 2, cu 16 puncte, la 5 în spatele liderului Barcelona.

Rezumat VIDEO. Atletico Madrid - Real Madrid 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport