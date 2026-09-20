Controverse în Atletico - Real Madrid Duel plin de faze discutabile: „E scandalos, trebuia să iasă de pe teren!” » Vinicius, schimbat după 54 de minute!

Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Prima repriză a derby-ului din La Liga a fost plină de tensiuni și controverse.

Fostul arbitru Iturralde Gonzalez a contestat dur deciziile arbitrului pe parcursul primei părți.

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Deciziile arbitrului Arias l-au iritat pe Gonzalez, dar și pe jurnaliștii spanioli, iar tensiunile au continuat de-a lungul celor 90 de minute, atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Iturralde Gonzalez: „Era cartonaș roșu”

Prima fază controversată a venit după doar 5 minute, când Baena l-a faultat din spate pe Arda Guler. Arbitrul nu i-a arătat cartonașul galben jucătorului, ci lui Diego Simeone, care a protestat împotriva faultului.

„Merita cartonaș galben, pentru că l-a lovit cu genunchiul din spate. Foarte clar”, a spus imediat Iturralde Gonzalez.

Cei doi jucători au fost din nou protagoniștii unei faze controversate, în minutul 18, moment în care Jose Mourinho a fost cel care a fost nemulțumit de decizia arbitrului, care nu a acordat cartonaș pentru adversar.

„Baena l-a lovit cu genunchiul, ceea ce e mult mai grav decât să-l lovești cu piciorul. Și, dacă l-a avertizat pe Simeone pentru că a comentat, trebuia să avertizeze și pe cineva dintre cei de pe banca de rezerve a Realului. S-au ridicat cinci”, a mai adăugat fostul arbitru, potrivit as.com.

Cea mai discutată fază a primei părți a apărut în minutul 36, când Bellingham a intrat dur prin alunecare la Romero, iar argentinianul l-a călcat apoi cu crampoanele pe genunchi.

În primă fază, arbitrul Ortiz Arias i-a arătat cartonașul galben lui Bellingham, dar Trujillo Suárez, arbitrul VAR, l-a chemat să revadă faza la marginea terenului.

Apoi, Arias i-a retras cartonașul englezului și a decis să-i acorde cartonașul galben argentinianului, decizie contestată, de asemenea, de Iturralde:

„A intrat în duel pentru minge și, având în vedere forța excesivă, ar fi trebuit să fie cartonaș roșu. Își lasă piciorul întins și nu-l retrage. E cartonaș roșu!

Aici sunt doi arbitri care au participat la aceleași ședințe. Trujillo vede că e cartonaș roșu, iar Ortiz Arias spune că e cartonaș galben.

Trebuie să te uiți la cum se desfășoară acțiunea. Își lasă piciorul întins. Când vede că este călcat, nu-și retrage piciorul și îl caută intenționat. E cartonaș roșu”, a mai spus Iturralde.

Tomas Roncero: „Echipa ar trebui să iasă de pe teren”

Tomas Roncero, jurnalist spaniol și redactor-șef al publicației AS, a contestat dur decizia arbitrului la faza din minutul 36, susținând, de asemenea, că era nevoie de cartonaș roșu pentru Romero.

„Echipa ar trebui să iasă de pe teren. Un cartonaș roșu scandalos neacordat lui Cuti Romero. O manipulare arbitrală rușinoasă. Ortiz Arias contrazice decizia VAR. Groaznic. Real Madrid ar trebui să iasă de pe teren!”, a scris Roncero, pe X.

Es para irse del campo. Escandalosa roja perdonada al Cuti Romero. Manipulación arbitral vergonzosa. Ortiz Arias desautoriza al VAR. Terrible. Es para irse del campo. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) September 20, 2026

Cartonaș galben pentru Jude Bellingham după o intrare dură asupra lui Cuti, pe care îl faultează cu întârziere! Real Madrid se plânge că argentinianul își lasă crampoanele în spate, iar jucătorii îl înconjoară pe Ortiz Arias. Îi retrag cartonașul galben lui Bellingham și i-l dau lui Cuti Romero! Confuzie de identitate. A notat publicația sport.es

În plus, jurnaliștii de la Real Madrid TV au contestat delegarea lui Arias la acest meci, încă dinaintea fluierului de start.

„Îl recompensează cu derby-ul acesta după ce s-a împrietenit cu jucătorii de la Barça. Pentru a promova, știu deja pe cine trebuie să favorizeze și pe cine trebuie să defavorizeze.

Nu ar fi trebuit să intre pe teren astăzi, dar se pare că tuturor celorlalți nu le pasă.

Dacă vreun arbitru greșește în favoarea lui Real Madrid, îl distrug. Și dacă spui de asta, pe deasupra te mai și numesc plângăcios. Vom vedea ce fel de arbitraj vom avea astăzi”, declarau cei de la Real Madrid TV, înaintea meciului.

Totodată, și cei de la El Chiringuito au atras atenția asupra unui fault dur al lui Kang-In Lee asupra lui Valverde, cu talpa pe tibie, care nu a fost sancționat.

🚨🚨 MÁS POLÉMICA EN EL METROPOLITANO.



⁉️ ¿Era roja a Kang-In Lee por esta entrada sobre Valverde?



¡Nos vemos a las 12 de la noche en CUATRO! pic.twitter.com/JuQ6JVYk7w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

Tensiunile au continuat și în repriza secundă

În minutul 50, arbitrul Arias a dictat penalty pentru Atletico Madrid, după un fault al lui Huijsen asupra lui Simeone, din postura de ultim apărător.

Deși acțiunea s-a desfășurat astfel, fundașul Realului a văzut inițial doar cartonașul galben, însă, după o nouă fază revăzută de „central” la monitorul VAR, a luat decizia de a schimba cartonașul galben cu cel roșu.

Grimaldo transformat penalty-ul și a deschis scorul pe Metropolitano.

Vinicius a fost schimbat de Mourinho în minutul 54, în locul său trimițându-l pe teren pe Diomande.

Ulterior, David a dublat avantajul gazdelor, în timp ce Rudiger a redus din diferență în minutul 89, fără ca Realul să mai aibă timp pentru a egala pe tabelă.

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