Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi +5 foto
Accidentul în care a fost implicată echipa Dinamo 2 s-a produs cu un microbuz închiriat de la o firmă locală de transport (foto: ISU Argeș)
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Al cui este „microbuzul groazei” Firma de la care a închiriat Dinamo 2 aparține unui „rege” al transportului public, mufat la Primăria condusă de Elena Lasconi

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 09:03
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 11:37
  • Microbuzul în care a murit maseurul lui Dinamo 2, alte alte 10 persoane au fost rănite, într-un accident la Câmpulung Muscel, a fost închiriat de la Alindo Impex SRL.
  • Firma, deținută de Dumitru Colonescu, controlează transportul urban tip „maxi-taxi” din Câmpulung Muscel prin contracte cu Primăria condusă de Elena Lasconi.
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Vineri, 31 iulie 2026, o zi obișnuită de cantonament s-a transformat în doliu pentru fotbalul românesc. Un microbuz privat care transporta echipa secundă a celor de la Dinamo București (Liga 3) a părăsit carosabilul la Câmpulung Muscel.

Vehiculul, un Mercedes-Benz Sprinter, a rupt un gard și s-a izbit violent de un copac, chiar la marginea unei râpe adânci.

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Microbuzului implicat în accidentul cu Dinamo 2 aparține firmei Alindo Impex SRL

Constantin „Gogu” Covaciu (59 de ani), maseurul clubului, și-a pierdut viața, antrenorul Adrian Ropotan s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost operat, iar mai multe persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ancheta deschisă de poliție vizează direct operatorul local Alindo Impex SRL, o firmă de apartament, de la care Dinamo a închiriat microbuzul.

SRL-ul, înființat la 3 martie 1993, operează transportul public local în municipiul condus de Elena Lasconi de peste un deceniu.

Compania operează patru trasee urbane de tip „maxi-taxi

Compania asigură transportul de călători pe patru trasee urbane, iar potrivit Hotărârii Consiliului Local Câmpulung din 27 martie 2025 achită municipalității o redevență anuală de 5.000 de euro.

Același document arată că estimarea valorii contractului, respectiv suma pe care Primăria o plătește firmei Alindo Impex SRL pentru delegarea serviciului de transport public pe o perioadă de doi ani, este de 512.625 de lei.

Calculul a fost făcut pornind de la rezultatele financiare ale operatorului Alindo Impex SRL, care, potrivit raportărilor aferente anului 2024, a încasat 219.855 de lei.

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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Termene.ro: risc comercial ridicat și fără niciun angajat în 2025

Potrivit datelor financiare consultate de GOLAZO.ro pe platforma Termene.ro, Alindo Impex SRL, înființată în 1993, a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 263.804 lei și o pierdere netă de 24.544 de lei, după ce în 2024 înregistrase o cifră de afaceri de 254.913 lei și un profit net de 26.296 lei.

Platforma încadrează societatea la risc comercial și risc juridic ridicat.

Termene.ro evidențiază și un paradox: în bilanțul aferent anului 2025, societatea figurează fără niciun angajat, deși a continuat să opereze transportul public local din Câmpulung și în 2024 raportase un număr mediu de trei salariați.

Cine este Dumitru Colonescu, patronul Alindo Impex SRL

Omul de afaceri Dumitru Colonescu este fondatorul și administratorul companiei Alindo Impex SRL, societate înființată în anul 1993, cu sediul social în Câmpulung Muscel.

Potrivit presei locale, numele său este sinonim cu transportul public local din municipiu, pe care l-a controlat și operat în regim de monopol timp de aproape trei decenii.

Colonescu a gestionat serviciul urban de tip „maxi-taxi” prin prelungiri repetate ale contractelor cu autoritățile locale, adesea în absența unei concurențe reale la licitațiile publice organizate de Primăria Câmpulung.

De-a lungul anilor, administrația locală a încercat să impună criterii stricte pentru modernizarea și înnoirea parcului auto, cu scopul de a crește confortul călătorilor.

Cu toate acestea, firma lui Dumitru Colonescu a rămas constant singurul operator care avea capacitatea logistică de a prelua cele patru trasee urbane majore din oraș.

Astfel, și-a consolidat poziția pe piață până la introducerea noilor autobuze electrice, achiziționate prin fonduri europene, notează, notează Evenimentul Muscelean.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung Muscel, iar sâmbătă, 1 august, urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul, în vârstă de 83 de ani, potrivit IPJ Argeș, a suferit traumatisme craniene și a fost transportat în stare gravă, cu elicopterul SMURD, la Spitalul de Urgență Floreasca din București.

Persoana decedată se afla pe scaunul din dreapta șoferului. Echipajele medicale au încercat timp de 45 de minute să o resusciteze, însă manevrele au fost fără succes, fiind declarat decesul.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

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