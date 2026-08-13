Craiova învinge cu 2-1 pe KuPS, se califică în play-off-ul de Europa League, dar joacă la fel de prost cum a făcut-o cu Levski, cu Dinamo, cu FC Argeș.

Dar poate că echipa nu a ajuns la nivelul maxim de exprimare și geniul antrenorului a programat vârful de formă atunci când contează cu adevărat. Sau poate nu, poate că aceasta este imaginea campioanei în versiune 2026-2027

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Când e calificare, înseamnă că a fost bine. Scrii fraza asta scurtă, închei glorios articolul și doctorul cardiolog Bancu nu ți mai recomandă Aspacardin.

Doar că doctorii adevărați nu îți prescriu niciodată Aspacardin dacă ai probleme cu inima, iar această calificare a Craiovei în play-off-ul Europa League merită o privire critică. Pentru osanale sunt plătiți angajații finanțatorului Mihai Rotaru.

Scenariul clasic

Jocul campioanei României este departe de standardele cu care ne obișnuiserăm în sezonul trecut. Sau poate că aceste standarde erau valabile raportate strict la nivelul modest al primei noastre ligi.

Scenariul oferit de Craiova de la reluarea campionatului și a preliminariilor cupelor europene a devenit clasic. Începutul de meciuri este catastrofal, abundând greșeli personale și colective, echipa părând decuplată.

Continuarea înseamnă o posesie sterilă, precum minereul acela de fier care e mai mult pământ. La un moment dat, adversarii fac o greșeală și Craiova profită.

Să curgă zaibărul!

Uneori nu o fac, de data asta însă oamenii lui Coelho au avut noroc cu un henț în careu al lui Adams. Era final de repriză și început de panică. Craiova înota din greu, adâncind senzația că nu poate ajunge la mal.

Intervenția fundașului central al lui KuPS a povestit ceva despre valoarea acestei formații finlandeze pe care campioana României a eliminat-o cu scremete și icnete.

Nsimba a transformat cu stil lovitura de la 11 metri, apoi, în minutul 63, Mora a înscris cu un șut care justifică forța dată de kilogramele suplimentare ale costaricanului. Eufemistic vorbind, la fel ca Laurențiu Popescu la golul finlandezilor, parcă și portarul austriac Kreidl putea face mai mult la lovitura de ciocan a lui Mora.

2-1 scor final, calificare și să curgă șampania. Deși după jocul prestat ar merge doar niște zaibăr.

O formă superioară de înțelegere a lumii

Trubadurii din Bănie pot cânta că echipa mult iubită merge mai departe în a doua competiție europeană. E dreptul lor. Dar jocul Craiovei dezamăgește și intrigă.

Campania de transferuri a fost un fiasco, jucătorii care anul trecut aveau influență și personalitate acum trag de ei. Vezi Romanchuk, vezi Screciu, Al Hamlawi, Etim, Nsimba. Anzor și Cicâldău muncesc, dar nu au realizări, Baiaram se pierde în numere personale.

Cei intrați pe parcurs, Teles, Băluță sau Etim nu aduc nici limpezime, nici prospețime. Deasupra tuturor levitează Coelho, care nu are nici o apăsare. La fel ca zen Marius Baciu.

Probabil că Felipe Coelho și Marius Baciu sunt doi oameni care au atins o formă superioară de înțelegere a lumii și de acolo din paradisul lor terestru nimic nu-i poate atinge. Și ne fac cu mâna. Ferice de ei!