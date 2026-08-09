Dan Udrea „E ce trebuie, fratello?”
Opinii

Dan Udrea „E ce trebuie, fratello?”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 09.08.2026, ora 14:17
  • Scenele cu Prunea de la Tiraspol și încercările lui de a nega evidența acelui moment penibil arată cum fotbalul și societatea sunt din ce în ce mai permeabile la subcultură validată algoritmic. 
  • Ușor-ușor, excepțiile se transformă în reguli și comportamentele condamnabile ne înghit. Vom ajunge, oare, să ne fie chiar rușine că suntem civilizați?
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Fratello, e ce trebuie?”. Cu acest mesaj a însoțit Florin Prunea o postare pe care a făcut-o din tribunele stadionului din Tiraspol, de la meciul Sheriff - St. Gallen. Filma câteva femei venite la meci, el fiind acolo în calitate de observator UEFA.

Mojicia lui Prunea nu trebuie explicată. Dacă ar fi nevoie de explicații, atunci sigur cei cărora te-ai adresa n-ar înțelege nimic. Fostul portar a avut un comportament complet deplasat și pentru un simplu spectator la un meci de fotbal, cu atât mai mult pentru un oficial UEFA.

Să filmezi femei, apoi să postezi imaginile și să-ți întrebi „fanii online” dacă e ce trebuie, cu evident substrat sexual, asta poate fi în egală măsură de acuzat, dar și de compătimit pentru un bărbat de aproape 60 de ani.

Ți se rupe inima citind comunicatul lui Prunea

Prunea a reacționat după ce o mare parte a presei din România a semnalat derapajul. Și a venit cu scuze de școală primară, când îi spuneai învățătoarei că n-ai cum să arăți tema fiindcă ți-ai uitat caietul acasă.

Într-un final, oficialul UEFA a revenit cu un comunicat, evident „coafat” prin tehnici profesioniste de PR, și s-a arătat deschis ideii de promovare a femeilor pe stadion și în sport, în general. Ți se rupe inima citind! Atâta civilizație, atâtea bune intenții, atâta calitate umană…

Dar Prunea s-a comportat exact, dar exact așa cum o fac și fotbalul românesc, și societatea noastră, în general. Cum așa?

De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Citește și
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”
Citește mai mult
De la sexism la homofobie VIDEO. Prunea a șters clipul de pe stadion, apoi a revenit cu alt derapaj: „N-avem treabă cu...”

S-a încălcat limita între glumă și vulgaritate

Exemplu recent din fotbal: când echipele noastre produc meciuri jenante sau rezultate umilitoare în Europa, prima reacție e să caute scuze. Alibiuri construite pe spatele arbitrilor, a vremii de afară, a terenului etc - orice, mai puțin asumarea propriei vinovății.

În politică, jignirile și derapajele ajung tot mai des în discursurile oficiale ale celor puși acolo să conducă o țară și să dea exemple pozitive întregii societăți. Lipsa de civilizație și de bun-simț e cu atât mai dureroasă cu cât ea se manifestă mai sus, la cei care ar trebui să aibă mai multă educație.

Dar scenele dezgustătoare se înmulțesc, filtrele dispar, se normalizează momente care ar trebui să îngrețoșeze pe oricine.

Prunea a făcut o mizerie evidentă, cu acel moment libidinos filmat în costumul de „oficial UEFA”. Problema este că astfel de comportamente riscă să devină regula, nu excepția!

Din ce în ce mai des ne trezim înconjurați - pe social media sau în viața reală - de glume grețoase, de comportamente obscene și de discursuri vulgare.

Și nu întotdeauna sunt „endorsate” de algoritmii social media, uneori le validează chiar societatea sau oameni cu imagine bună. „Dă-i înainte, Florine, e ce trebuie! Ăștia care te critică sunt doar invidioși”.

Umberto Eco, rețelele de socializare și oamenii

„Reţelele de socializare au oferit dreptul la opinie unor legiuni de imbecili care până acum îşi exprimau părerea doar în baruri, în faţa unui pahar de vin, fără să facă vreun rău comunităţii. Camarazii lor îi reduceau imediat la tăcere. Dar acum au acelaşi drept la cuvânt precum un laureat al premiului Nobel”.

Cuvintele îi aparțin lui Umberto Eco și au fost rostite acum mai bine de un deceniu, în fața unor studenți din Italia, unde fusese invitat pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa în „Comunicare şi Mass-Media”.

Și intrăm într-o dilemă de tipul „cine a fost primul, oul sau găina?”. Sunt de vină rețelele sociale sau oamenii care le accesează?

Să facem o paralelă cu fotbalul: arbitrajul video a fost implementat să corecteze erori umane. Dar tocmai oamenii, cei care manevrează VAR-ul, comit acum o droaie de erori, folosind softul ca alibi!

Și oamenii fac acele erori fie pentru că sunt slabi, fie le comit cu premeditare, din dorința de a câștiga ceva de pe urma lor.

Exact la fel stau lucrurile și în cazul Prunea. Momentul de joi, cu „e ce trebuie, fratello?”, fie a fost provocat cu bună știință, pentru a câștiga audiență, fie a venit din lipsa de educație și de adecvare la poziția lui profesională.

Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Citește și
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol
Citește mai mult
Prunea, dat pe mâna UEFA VIDEO. FRF a informat forul după  derapajul sexist al fostului portar român. Cum a ajuns să fie observator la Tiraspol

Like postărilor din Epoca de piatră

Dacă Prunea era într-o țară mai atentă la standarde, să zicem Norvegia, atunci ar fi aflat mult mai repede și mai brutal ce și cât a greșit, dar și ce are de suportat.

Așa, în România, unde grobianismul e la ordinea zilei, nu se va întâmpla nimic. Iar dacă totul se petrece în fotbal, atunci chiar e permis, „că doar nu suntem la Operă”, vorba lui Marius Croitoru, antrenor în Superligă.

În loc să civilizăm stadioanele și să ridicăm standardele celor care le populează, ne lăsăm tot mai des trași în mâlul unei subculturi care ar trebui ținute la marginea societății.

Din păcate, pe arenele din România civilizația a rămas în Epoca de piatră. Se zbiară, în grup sau individual, înjurături la foc automat. Rasismul e prezent weekend de weekend, postările batjocoritoare și chiar amenințările adună like-uri multe.

Stadionul a rămas o fundătură a bunului simț, un hău în care decența nu se mai vede, sub privirile unor conducători care nu doar privesc pasiv, dar poate chiar mai și râd pe înfundate când aud câte un „e ce trebuie, fratello?”.

UEFA Florin Prunea derapaj observator
Știrile zilei din sport
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Superliga
10.08
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Citește mai mult
„Nu există așa ceva!” Florin Tănase a vorbit din nou despre relația cu Marius Baciu: „Orice aș zice se interpretează”
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Liga Campionilor
10.08
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Citește mai mult
Meciuri europene în Giulești O echipă de Champions League se mută pe stadionul Rapidului
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Superliga
10.08
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
Citește mai mult
Eroare 404 Ironia dinamoviștilor înainte de meciul cu Rapid: „Pagină negăsită” + Soundtrack cu tentă: „Cine dracu' ești?”
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Superliga
10.08
„Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Citește mai mult
 „Tu ești vinovatul!” Situația lui Târnovanu la FCSB: „E portar de națională, nu pot să-l dau pe atât”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:44
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
„Cum să zici așa ceva despre antrenor?” Tănase l-a enervat pe Becali! Căpitanul FCSB, jignit în direct: „Ai ceva la cap dacă faci glume cu tentă sexuală!”
00:46
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
„Îți arde de șmecherii?” Panduru a făcut praf transferul realizat de FCSB: „Nu face nimic, nu poate să alerge, dar are fițe”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Top stiri
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Stranieri
10.08
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Citește mai mult
Drăguș, dilemă la Trabzonspor Anunțul făcut de presa din Turcia: „Asta își doresc șefii clubului”
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Superliga
10.08
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Citește mai mult
Karlo Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul: „Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie”
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Superliga
10.08
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Citește mai mult
Căderile Craiovei Campioana a mai avut o astfel de sincopă când conta mai mult! Ce s-a petrecut atunci
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
B365
09.08
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august
Citește mai mult
Vreme caniculară și săptămâna viitoare în București, cu temperaturi maxime de 36 de grade. Prognoza ANM pentru perioada 9-14 august

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 18 rapid 22 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share