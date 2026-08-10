Dan Udrea Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Dan Udrea FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Dan Udrea Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 16:27
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 20:51
  • Naționala lui Messi a fost criticată violent în România pentru modul în care a jucat finala CM cu Spania. În schimb, FC Argeș e dată ca exemplu de organizare, disciplină și pregătire fizică
  • Fotbalul continuă să fie privit și analizat exclusiv în funcție de rezultatul final, singurul lucru care contează în acest sport, așa cum bine a spus Diego Simeone
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Din start, spun un lucru: mi-a plăcut modul în care FC Argeș a jucat duminică, în meciul cu Craiova. Sunt perfect de acord cu Basarab Panduru, care în studio la Prima Sport a susținut că rar vezi în campionatul nostru o echipă care să aibă o disciplină mai mare decât cea arătată de piteșteni în acest meci.

Organizare, agresivi în dueluri, pregătire fizică excepțională. FC Argeș a demonstrat cum fotbalul înseamnă și altceva decât posesie, driblinguri, floricele, artificii, pase cu călcâiul, spectacol și alte brizbrizuri.

Asemănarea dintre Argentina și FC Argeș

În schimb, astăzi, FC Argeș e lăudată și tactica ei ridicată la rang de artă, iar acum 3 săptămâni, Argentina era călcată în picioare pentru modul în care jucase finala Campionatului Mondial cu Spania.

Abordase fix, dar fix la fel, partida. Defensiv, cu disciplină, cu acoperirea spațiilor, cu renunțarea deliberată la posesie, tocmai pentru a nu lăsa un adversar, mult mai bun din punct de vedere tehnic, dar și individual, să-și facă jocul.

Și Argentinei i-a ieșit până la un punct. A dus meciul în prelungiri, unde a pierdut. Imediat s-a pornit o ofensivă fără precedent la adresa sud-americanilor. Că au practicat anti-joc, că nu știu fotbal, că sunt cotonogari, că au meritat să piardă și că dacă ar fi câștigat finala am fi asistat la cea mai mare nedreptate posibilă.

Diferența dintre Spania - Argentina și Craiova - Argeș e doar rezultatul final

Dar la fel au stat lucrurile și duminică, în Bănie. Piteștenii, în afară de gol, n-au contat în jumătatea adversă, s-au rezumat să se apere, să lase balonul Craiovei, să facă o densitate mare în interiorul și în jurul careului și să se roage să aibă și șansă. Ceea ce s-a petrecut.

Filipe Coelho și Bogdan Andone FOTO Sport Picture Filipe Coelho și Bogdan Andone FOTO Sport Picture
Filipe Coelho și Bogdan Andone FOTO Sport Picture

Câștigând, Argeș primește astăzi laude. Pierzând, Argentina a fost desființată. Singura diferență între cele două? Rezultatul. Atât. Dacă nu credeți, parcurgeți cifrele de mai jos.

PARAMETRUSpania - Argentina 1-0Craiova - Argeș 0-1
xG (goluri în așteptare)2,2-0,222,7-0,66
Posesie %65-3580-20
Șuturi la poartă20-227-11
Șuturi pe poartă12-04-1
Ocazii4-05-0
Cornere9-412-1
Atingeri în careul advers32-836-9
Pase reușite763-357518-75
* Diferența dintre Spania și Argentina, ca valoare a loturilor, pe Transfermarkt, e de 450 de milioane de euro, în favoarea ibericilor. Diferența dintre Craiova și FC Argeș e de 25 de milioane de euro, în favoarea oltenilor.

Fotbal e și fotbalul lui Simeone, nu doar cel al lui Guardiola și Luis Enrique

Mereu am apreciat și alt mod de a reuși rezultate, nu doar jucând fotbal spectacol, așa cum a fost el definitiv de antrenori precum Cruyff, Guardiola sau Klopp și de jucători precum Messi, Maradona, Ronaldinho, etc.

Apreciez mai mult un meci Argentina - Anglia, semifinala Mondialului din SUA, decât unul cum a fost finala mică dintre Franța și Anglia, în ciuda celor 10 goluri marcate. Îmi place mai mult și cred că e infinit mai greu ce a reușit să facă Simeone în cei aproape 14 ani la Atletico Madrid, decât ceea ce a făcut Arteta, în 7 ani la Arsenal.

Apreciez în egală măsură ce fotbal au jucat Barcelona și City, antrenate de Guardiola, PSG-ul lui Luis Enrique și Bayern-ul lui Hansi Flick, dar și fotbalul lui Tuchel la Chelsea, cel al lui Simone Inzaghi și Mourinho la Inter și cel propus de Conte și Mancini.

Unde are întotdeauna dreptate Diego Simeone

Revenind la Liga 1, îmi place enorm Bogdan Andone și faptul că are o filosofie, de la care nu doar că nu se abate, dar când o pune în practică poate fi observată de oricine se uită la meci, indiferent că e spectator, ziarist sau expert.

Fotbalul pe care el în propune, la fel ca fotbalul lui Simeone, Scaloni, Conte sau de la noi, Dan Petrescu, Edi Iordănescu, Pițurcă, e la fel de valoros ca oricare alt fotbal. Cu o condiție, evident: să aibă succes!

Fiindcă, la final, tot la vorbele lui Diego Simeone se ajunge, așa cum stau mărturie reacțiile de după Spania - Argentina și Craiova - FC Argeș: „În fotbal, nu doar victoria e importantă, ci e singurul lucru care contează!”.

Universitatea Craiova liga 1 fc arges argentina bogdan andone
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